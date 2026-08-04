Virginia Woolf, escritora británica: “Nada separa la felicidad de la melancolía más que la hoja de un cuchillo”

Virginia Woolf fue una reconocida escritora británica, quien a lo largo de su carrera se destacó por hacer obras en las que habla sobre el papel de la mujer en la sociedad y en el feminismo, siendo un trabajo muy adelantado para su época, pero que le permitió posicionarse en el mundo de la literatura.

En una de sus obras aparece la frase de "Nada separa la felicidad de la melancolía más que la hoja de un cuchillo", tiene un importante significado que constantemente ignoramos. Es así que te detallaremos qué significa y en qué obra aparece.

¿Cuál es la frase más famosa de Virginia Woolf?

La frase "Nada separa la felicidad de la melancolía más que la hoja de un cuchillo" aparece en el libro de Orlando publicado por la escritora británica en 1928. Dicha oración significa que la alegría y la melancolía están más cerca de lo que parece (haciendo énfasis a lo delgado de la hoja de un cuchillo), ya que un evento o recuerdo es capaz de modificar el estado de ánimo que tenemos.

Usualmente pensamos que son sentimientos muy opuestos, pero no siempre es así, ya que son estados de ánimo que con frecuencia están en nuestro cerebro- De esta manera, Virginia Woolf hace uso de esa frase para explicar esa situación.

¿De qué trata el libro Orlando de Virginia Woolf?

La frase de "Nada separa la felicidad de la melancolía más que la hoja de un cuchillo", proviene del libro Orlando, una obra en la que la escritora británica nos cuenta la historia de un joven aristócrata que se transforma en mujer, siendo el primer transexual en aparecer dentro del mundo de la literatura. El personaje vive unos 300 años sin envejecer, donde experimenta ciertas restricciones sociales y privilegios, haciendo una fuerte reflexión sobre la libertad y la identidad.

Se menciona que fue una obra muy comentada en su época, considerando los temas que tocaba y la reflexión que se hace al final de la historia. Se menciona que con ese libro, Virginia Woolf se pudo recuperar de ciertos problemas económicos.