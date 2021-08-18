Frozen: Teoría revela cómo murieron los padres de Anna y Elsa.

Existe una oscura teoría que comprueba que la muerte de los papás de Anna y Elsa no fue un accidente en 'Frozen', esto se debe a un turbio detalle del cual seguramente no te percataste.

En el largometraje animado, las princesas ven morir a sus padres siendo unas niñas por un terrible incidente en el Mar Oscuro que naufragó el barco en el que navegaban.

Luego en la secuela 'Frozen 2' se dieron a conocer más detalles sobre Iduna y Agnarr y su amor que unió a dos pueblos en lucha constante. Es en esa misma cinta donde Elsa descubre que el objetivo real de sus papás era llegar a Ahtohallan con la intención de saber el origen de sus poderes.

Te puede interesar: ¿Por qué no hay humanos en la saga Cars?

Los padres de Anna y Elsa fueron víctimas del espíritu violento del agua

Sin embargo, una teoría asegura que los padres de Anna y Elsa fueron víctimas del espíritu violento del agua y no de un accidente.

La propia reina de Arendelle es el poderoso "quinto espíritu" y el espíritu del agua intenta impedirle que llegue a su destino, aunque finalmente consigue calmarlo en forma de caballo, Elsa casi se ahoga .

Es posible que los progenitores de Elsa no tenían el mismo poder que ella para defenderse y poder domar al espíritu y en concecuencia fallecieron.

También podría interesarte: La sirenita: Teoría explica verdadera relación entre Ariel y Eric.