4 figuras de colección de Spider-Man para regalar por menos de $300 pesos

¡El superhéroe arácnido está de regreso! Este viernes se estrena en cines de todo el mundo una de las cintas más esperadas del verano: “Spider-Man: Brand New Day”. Para los verdaderos fans no hay nada mejor que llevar la pasión del cine directo a sus manos y qué mejor manera de hacerlo que con una figura de colección de sus personaje favorito. Si buscas sorprender a ese fan del Hombre Araña con un detalle bonito y que no salga de tu presupuesto, aquí te compartimos 4 figuras coleccionables del superhéroe de Queens que son fáciles de conseguir y cuestan menos de $300 pesos.

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Por menos de $300: las mejores 4 figuras de colección de Spider-Man para regalar

Funko Pop! Clásico

La opción infalible para cualquier fan del querido superhéroe arácnido. Esta figura de colección captura a la perfección la esencia del personaje, lo que la hace perfecta tanto para los coleccionistas veteranos como para aquellos que van iniciando con su colección.

| Crédito: Funko Pop!

Figura de acción

Esta figura de acción articulada es el regalo ideal para grandes y pequeños. Ya sea que la coloques en una repisa, en la pose que más te guste, o la uses para jugar y crear escenarios. Sin duda, una pieza resistente y súper versátil.

| Crédito: Hasbro

Set de construcción

Si buscas algo que vaya más allá del coleccionismo, los sets de construcción son una gran opción. Estos mezclan la diversión de armar una figura desde cero, con cientos de bloques, con la satisfacción de presumir una bonita pieza de colección en tu repisa. Aquí te compartimos un ejemplo, aunque existen diversos sets en línea.

| Crédito: LEGO

Funko Pop! de MJ

MJ es el complemento perfecto para la colección de cualquier fan de Spider-Man, pues no sólo representa a una de sus más grandes aliadas, sino también al amor de su vida. Sin duda, se trata de una figura diferente que se robará la atención en tu repisa.

| Crédito: Funko Pop!

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

La nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, ya está disponible en salas de cine en México. “Brand New Day” tuvo su estreno a nivel nacional este miércoles, 29 de julio; así que acude a taquilla o visita el sitio web del complejo cinematográfico de tu preferencia y no te quedes sin disfrutar de esta gran historia.