3 caricaturas que ayudarán a que los niños concilien el sueño y duerman mejor, según expertos

Las caricaturas son los mejores aliados durante la niñez, pues algunas de ellas llegan a marcar esta etapa y aún las recuerdan con cariño años después. Pero lo que muy pocos saben es que este tipo de contenido influye más allá de una simple añoranza, ya que, según expertos, algunos de ellos ayudan a que los niños concilien el sueño y duerman mejor. Estas son las 4 ideas para celebrar el Día del Niño con Bluey con muchos juegos y actividades irresistibles.

De acuerdo con un artículo del portal TyC Sports, hay caricaturas que fueron pensadas para que los niños se arrullen, las cuales tienen como principales características tonos suaves, mensajes positivos y un ritmo más lento, lo que ocasiona que a los pequeños les comienza a dar sueño. Estos son los 5 regalos de Bluey para celebrar el Día del Niño y la Niña.

Bluey es una de las caricaturas que son ideales para que los niños concilien el sueño.|Archivo

Características que debe tener una caricatura para que un niño duerma mejor

Los expertos recomiendan que los niños no tengan contacto con pantallas mínimo 30 minutos antes de que se vayan a dormir, a fin de que concilien el sueño. Pero si no se logra, hay algunas caricaturas cuyo contenido cumple con ciertas características para que arrulle al infante, como lo son:



Música relajante y voces suaves

Episodios cortos, que no sobrepasen los 10 minutos

El capítulo o los personajes deben tener rutinas como bañarse, cenar o ponerse la pijama, para que invite a los niños a irse a dormir.

Las caricaturas tienen colores cálidos.

Las 3 caricaturas que ayudarán a que los niños concilien el sueño y duerman mejor

Estas 3 caricaturas ayudarán a que tu hijo, sobrino o primo concilie el sueño, si es que no acataron la orden de irse a dormir antes. Lo mejor de todo es que la mayoría se transmiten en Azteca 7 y una de ellas formó parte de la programación, ya que es todo un clásico para los infantes.

