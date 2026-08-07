¿Qué es la D23 y por qué todos los fans de Disney están esperando el evento anual que promete grandes anuncios?

Es oficial, D23, uno de los eventos más esperados por todos los fans del mundo de Disney se llevará a cabo durante el mes de agosto. Este promete estar lleno de sorpresas, experiencias inimagnables y revelaciones que definitivamente sorprenderán a todos los amantes de las icónicas películas del conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande en todo el planeta.

¿Qué es la D23 de Disney?; fecha y lugar exacto del famosos evento

De acuerdo con Disney, la D23 es "Una celebración exclusiva para fans de varios días que incluye adelantos, acceso detrás de escena, actuaciones, experiencias inmersivas, compras y anuncios importantes". Este tendrá una duración de tres días ya que se llevará a cabo del viernes 14 al domingo 16 de agosto de 2026. El lugar en donde se llevará a cabo será en Anaheim, California, ubicado en Estados Unidos y la mayoría de los eventos principales serán en el Centro de Convenciones de Anaheim y el Honda Center.

¿Qué sucederá en la D23 de Disney 2026?

Este evento contará con tres presentaciones en el Honda Center así como experiencias relacionadas no solo con Disney sino con Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, y Disney +. Por otro lado, el evento contará con dos exhibiciones y una ceremonia de premiación en donde participarán algunas estrellas y narradores. Además de esto la D23 tendrá más de 50 paneles. Por su parte, dentro de los nombres que hay en la lista de Ganadores confirmados del premio Leyendas de Disney en la D23 2026 se encuentran Chris Berman, Jerry Bruckheimer, Susan Egan, Eric Goldberg, Anne Hathaway, Bob Iger, Kim Irvine, Dwayne Johnson, Los Jonas Brothers, Lin-Manuel Miranda y Alan Tudyk.

D23 de Disney 2026: Precios de boletos

Las entradas para este evento las podrás adquirir a través del sitio web de D23 de Disney. A continuación te decimos cuáles son los tipos de boletos que hay y qué precio tienen.

D23 Fan Pass (Para la Anaheim Convention Center) :

Solo por la tarde: $49 dólares (lo que equivale a $839.67 pesos mexicanos)

1 Día: $99 dólares (lo que equivale a $1,696.48 pesos mexicanos)

3 Días: $297 dólares (lo que equivale a $5,089.45 pesos mexicanos)



: Solo por la tarde: $49 dólares (lo que equivale a $839.67 pesos mexicanos) 1 Día: $99 dólares (lo que equivale a $1,696.48 pesos mexicanos) 3 Días: $297 dólares (lo que equivale a $5,089.45 pesos mexicanos) D23 Ultimate Fan Pass (Convención y espectáculos nocturnos en el Honda Center):

1 Día: Desde $99 hasta $319 dólares ($1,696.48 hasta $5,466.45 pesos mexicanos)

3 Días: Desde $297 hasta $957 dólares ($5,089.45 hasta $16,399.34 pesos mexicanos)



1 Día: Desde $99 hasta $319 dólares ($1,696.48 hasta $5,466.45 pesos mexicanos) 3 Días: Desde $297 hasta $957 dólares ($5,089.45 hasta $16,399.34 pesos mexicanos) D23 Ultimate Preferred Fan Pass (3 días con asientos preferenciales en el Honda Center):

Paquete de 3 días: De $1,299 a $2,599 dólares ($22,355 a $44,731 pesos mexicanos)

Por otro lado, es importante que consideres que cada entrada tiene un cargo por servicio de $11.25 dólares y un cargo de envío de $16.00 dólares por transacción, lo que equivale a $192.78 y $274.18 pesos mexicanos.

