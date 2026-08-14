¡IRREAL! Se filtran posibles REVELACIONES, adelantos y sorpresas que podría haber en Disney D23; Coco 2 y Avengers: Doomsday forman parte de la lista

Es oficial, estamos a pocas horas de que Disney de a conocer sorpresas, adelantos y revelaciones sobre algunos de los próximos estrenos más esperados. Estamos hablando de D23 D23, uno de los eventos en donde el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo dará a conocer información nueva sobre algunos proyectos.

¿Qué revelaciones se harán en la D23 de Disney?

A través de la cuenta “No More Mutants” en X, se dió a conocer una posible lista con el nombre de algunos proyectos de los cuales Disney podría hacer revelaciones este próximo viernes 14 de agosto de 2026 en D23. The Simpsons Movie 2, The Princess Diaries 3, Coco 2, Kingdom Hearts, Lilo & Stitch 2, Percy Jackson, Camp Rock 3, Ice Age: Boiling Point, Romy and Michele, Miss Piggy, The Greatest Showman, Tangled, Oswald, Vision Quest, Avengers: Doomsday, X-Men, Ahsoka, Starfighter, Clay (?) — WDAS project with Kieran Culkin, Hexed y Frozen 3 son parte de algunos de los proyectos que forman parte de esta lista aunque también se dió a conocer que podría darse a conocer el elenco de X-Men.

Ahora bien, las revelaciones no son exclusivamente de proyectos de Disney sino también de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, y Disney +. Este evento, de acuerdo con Disney es "Una celebración exclusiva para fans de varios días que incluye adelantos, acceso detrás de escena, actuaciones, experiencias inmersivas, compras y anuncios importantes".

I received a message about what Disney has planned for D23 this Friday...



What Disney has planned for D23



The Simpsons Movie 2

The Princess Diaries 3

Coco 2

Kingdom Hearts

Lilo & Stitch 2

Percy Jackson

Camp Rock 3

Ice Age: Boiling Point

Romy and Michele

Miss Piggy

The Greatest… — No More Mutants (@Nomoremutants22) August 13, 2026

D23 de Disney: ¿Dónde será y cuántos días durará?

El D23 de Disney se llevará a cabo del viernes 14 al domingo 16 de agosto de 2026. El lugar en donde será es Anaheim, California, ubicado en Estados Unidos y la mayoría de los eventos principales serán en el Centro de Convenciones de Anaheim y el Honda Center. Este evento contará con la presencia de grandes figuras como Chris Berman, Jerry Bruckheimer, Susan Egan, Eric Goldberg, Anne Hathaway, Bob Iger, Kim Irvine, Dwayne Johnson, Los Jonas Brothers, Lin-Manuel Miranda y Alan Tudyk.

