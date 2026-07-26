Jon Bernthal aparece en el San Diego Comic-Con y presenta sus nuevos proyectos

El San Diego Comic-Con es un evento muy esperado por los usuarios, ya que reúne a todo tipo de celebridades, en el que se hace el lanzamiento de nuevos proyectos de cine o de series. En la importante presentación, apareció Jon Bernthal para sorprender a todos sobre un próximo estreno.

Nuevos proyectos que emocionaron a varios de los presentes. Para que no te pierdas de cada detalle, te explicaremos qué fue lo que comentó el actor.

¿Qué le pasó a Jon Bernthal?

El San Diego Comic-Con se ha realizado del 23 al 26 de julio del 2026, nueva edición a la que han acudido miles de usuarios amantes de los superhéroes y cómics, esperando poder conocer las últimas noticias sobre nuevas películas.

Fue en el Centro de Convenciones en el que se realiza el importante evento, donde apareció Jon Bernthal junto a Kevin Feige (presidente de los estudios Marvel), donde el actor anunciaba al público el lanzamiento de un clip exclusivo.

Para la sorpresa de todos, vemos al personaje de "Frank Castle" en una batalla contra "Hulk", mientras recibe el apoyo del "Hombre Araña", un anuncio que confirma la unión de los personajes y actores en una sola historia, emocionando completamente a los más de 6 mil personas que había. Nuevos proyectos que han sorprendido a todos.

@marvel Jon Bernthal crashes Hall H to show an exclusive new clip from Spider-Man: Brand New Day, in theaters July 31. ♬ original sound - Marvel Entertainment

¿Cuál es la última película de Jon Bernthal?

Dentro de los nuevos proyectos que ha tenido Jon Bernthal, se encuentra la película de "The Punisher: La Última Muerte", una producción de Disney y Marvel en la que interpreta al personaje principal de "Frank Castle".

Otro film que recientemente se acaba de estrenar es "La Odisea", quien se encarga de interpretar a "Menelao", compartiendo escenario junto a otras celebridades de gran renombre.

Recordemos que su carrera en la actuación tuvo un gran impulso, en especial después de su actuación en "The Walking Dead", interpretando al oficial "Shane Walsh". Por lo que su aparición en el mundo de los superhéroes en el San Diego Comic-Con es muy esperada por el público, ya que es un actor que se caracteriza por apegarse a sus personajes únicos.