Top 5 pares de tenis que NUNCA podrás comprar: el más caro cuesta lo mismo que una casa
Ediciones limitadas, prototipos y modelos únicos forman parte de esta lista de sneakers legendarios.
Dentro del mundo del coleccionismo, los tenis se han consolidado como uno de los comercios más importantes, esto en gran medida a piezas exclusivas que pueden llegar a valer verdaderas fortunas. Ahora te contamos sobre 5 pares que nunca podrás comprar, ya sea porque fueron piezas creadas para amigos de la marca o porque en todo el mundo existen menos de 100 pares.
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5 pares de tenis exclusivos que valen más que una casa
Es importante tomar en cuenta que algunos de estos pares de tenis alcanzan precios que superan los millones de pesos en subastas, ya sean aquellos inspirados en obras de arte hasta prototipos usados por celebridades; estos sneakers se han convertido en auténticas piezas de colección.
Top 5 tenis que nunca podrás comprar por su exclusividad o precio
Nike Air Yeezy 1 “Grammy” - Precio aproximado: 31 millones de pesos mexicanos
Este prototipo utilizado por Kanye West durante los Premios Grammy 2008 ha roto récords al ser vendido dentro de una subasta por la casa Sotheby's, en 31 millones de pesos mexicanos, lo que los coloca como los sneakers más caros jamás vendidos de manera pública.
Jordan 4 Travis Scott “Friends & Family” - Precio aproximado: 660 mil pesos mexicanos
Este modelo fue creado exclusivamente para el círculo cercano de Travis Scott, por lo que nunca llegó a las tiendas ni tuvo un lanzamiento oficial, por lo que por ahora solo aquellos que lo recibieron como regalo poseen un par.
De este icónico par, solo se fabricaron de entre 150 a 200 pares, los cuales formaron parte de una exhibición del pintor francés Bernard Buffet. Cada par de tenis de esta colección cuenta con un diseño único, porque no existen dos iguales en todo el mundo.
Nike SB Dunk “Yellow Lobster” Friends & Family
De este par, solo se conocen 50 piezas, las cuales fueron inspiradas en la rareza de las langostas amarillas. Al ser producido en una cantidad extremadamente corta, este par se consolida como una de las zapatillas más difíciles de encontrar.
Nike Air Mag “Back to the Future II"
De este icónico y popular par de zapatillas, solamente se fabricaron 89 pares en todo el mundo. Estas piezas fueron inspiradas en la película Volver al futuro II e incorporan un sistema de autoajuste de agujetas. Los pares fueron subastados y los fondos fueron destinados a la Fundación Michael J. Fox, dedicada a la investigación del Parkinson.