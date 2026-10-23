Los 3 mejores FUNKOS llaveros oficiales que todo fan de las KPop Demon Hunters debe tener

Además de las clásicas figuras de los Funkos que todos conocemos, hay pequeños llaveros oficiales, que tienen la misma forma pero en un tamaño más transportable, permitiéndote llevarlo a todos los lugares con facilidad. Incluso hay uno que son de las KPop Demon Hunters, un accesorio que toda fan debería tener colgado en una de sus bolsas o mochila. Si todavía no los tienes, te dejamos las 3 mejores opciones que debes conseguir.

3 mejores llaveros de Funkos de las KPop Demon Hunters

Los llaveros de Funko puedes encontrarlos con el nombre de Pocket Pop! Keychain o de Funko Pop! Keychan, nombres que se deben a su versión miniatura, ya que suelen medir alrededor de 4 centímetros de alto, además de tener una argolla especial para sujetarlo.

KPop Demon Hunters: HUNTR/X

Dentro de los llaveros oficiales de Funkos que podemos ver de las KPop Demon Hunters, vemos a las 3 integrantes de las HUNTR/X que son Rumi, Mira y Zoey en su presentación mini, donde cada una de ellas lleva su arma representativa. Aunque no tienen muchas facciones faciales, rápidamente toda fan podrá identificar de quién se trata.

KPop Demon Hunters: Jinu

Otra de las opciones que todo fan debe tener es la figura de Jinu, el vocalista principal de los Saja Boys, además de ser el líder de los demonios que buscan apoderarse de los humanos, lamentablemente solamente podrás encontrar su presentación en forma humana.

KPop Demon Hunters: Derpy Tiger

Derpy Tiger fue uno de los personajes más queridos de la cinta, se trata de un felino de pelaje azul y ojos amarillos, en un inicio puede ser intimidante, pero resulta ser un enorme gatito tierno. Es posible encontrar su llavero oficial de Funko, formando parte de la colección de las KPop Demon Hunters.

¿Cómo limpiar tu llavero de Funko?

Si de repente observas que tu llavero rápidamente se ensucia, no temas, solamente retira el polvo con una brocha suave y limpia, después pasa un paño con un poco de agua micelar, con la finalidad de que quites la suciedad. En rincones pequeños puedes pasarle un cotonete, en especial para esos espacios reducidos.