Justin Bieber, Neymar Jr. o Madonna: Top 5 de los famosos que perdieron millones con la tendencia NFT: ¿cuánto vale hoy?

A pesar de que la fiebre de los NFT (tokens no fungibles) vivió su auge en el lejano 2021 y parte del 2022, hoy en día se mantienen como un momento de la historia que marcó a varias generaciones, pues incluso actualmente algunos de estos coleccionables pueden valer verdaderas fortunas, pero también hicieron perder millones a sus compradores. Por ello, hoy descubriremos el top 5 de famosos que más dinero han perdido con sus NFT.

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¿Qué son los NFT?

Antes de comenzar, es importante señalar que un NFT o token no fungible es un certificado digital único e irremplazable respaldado por la tecnología blockchain, la cual es la misma que se utiliza dentro de las criptomonedas. No obstante, a diferencia del dinero digital, que es igual y se puede intercambiar por productos u otras divisas, los NFT son considerados como obras de arte digital, del cual solo existe un único registro oficial que demuestra su propiedad.

Tops 5 de los famosos que más dinero perdieron con NFT

En su momento, los NFT se convirtieron en la gran apuesta de inversión digital, y famosos como Justin Bieber, Neymar Jr., Madonna, Eminem y Logan Paul fueron algunos de los que compraron estos tokens no fungibles, y que hoy han experimentado grandes pérdidas, de acuerdo con medios especializados como Crypto News.

Justin Bieber

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, uno de los casos que más han llamado la atención fue el del cantante Justin Bieber, quien en enero del 2022 pagó cerca de o 500 ETH, equivalentes a aproximadamente 1.3 millones, por el Bored Ape Yacht Club #3001. Este mismo NFT en 2025 fue valorado en 12,000 dólares por Decrypt, lo que representa una pérdida del 99 porciento.

Neymar Jr.

Otra de las grandes celebridades que apostaron por los NFT fue el futbolista Neymar Jr. Quien supuestamente adquirió dos Bored Apes por un monto conjunto superior al millón de dólares que a epsar de que no se cuenta con la cifra oficial del conjunto, se estima una pérdida del 97 por ciento, al estar valorados hoy en día en menos de 37 mil dólares.

Madonna

De acuerdo con lo que se ha reportado, el icono de la música compró en el Bored Ape Yacht Club #4988 el 14 de marzo de 2022 por 180 ETH, equivalentes a aproximadamente 466 mil 461 dólares. Una valoración publicada recientemente sitúa el NFT en alrededor de 88, 896 dólares, lo que representaría una caída aproximada de 377 mil dólares.

Logan Paul

El creador de contenido compró el FT 0N1 Force K4M-1 #03 el 24 de agosto de 2021 por aproximadamente unos 623 mil dólares. No obstante, en 2022, el influencer declaro que el activo ya no vlaia "nada", estimaciones de ese momento lo situaban en unos 7,272, mientras que reportes de 2026 señalan una valoración cercana a 96 dólares, lo que representaría una caída casi del 99 por ciento.

A pesar de que la fiebre por los NFT terminó hace varios años, especulaciones apuntan a un repunte en apuestas vencidas, apostando por la "nostalgia" digital que estas obras de arte podrían provocar en las nuevas generaciones.