⁠LEGO anuncia su exclusiva colaboración con PlayStation, ¿Cuándo llega a México y cuál es su precio?

Buenas noticias para la comunidad gamer y para los amantes de los sets armables de LEGO, pues hace unas horas se anunció una colaboración entre estos gigantes y promete ser tan divertida como exclusiva, por lo que nosotros te contaremos todo lo que debes de saber para conseguirla.

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Durante el último State of Play de Sony, se confirmó que LEGO lanzará un set armable de la ya clásica consola de la PlayStation 1, tratándose de una réplica premium casi exacta de aquel modelo que nos hizo pasar horas y horas de diversión.

|Imagen cortesía de LEGO

¿Qué se sabe sobre el set de LEGO y PlayStation 1?

Según la primera información compartida, éste nuevo set contará con 1911 piezas con las que podrás recrear a la perfección la consola gris y su control alámbrico, además de que tendrá botones mecánicos funcionales para el encendido (Power) y para la tapa (Open), siendo bastante realista.

Otro de los grandes detalles es que al abrir la consola, podrás encontrar dos detalles ocultos, pues hay un par de pequeños armables de dos de sus títulos más queridos: Gran Turismo, contando con una minipista con pequeños coches de carreras y Ape Escape con una escena isleña con un mono cuyo casco cambia de luz entre azul y roja; siendo que ambos armables se pueden extraer y exhibir aparte de la consola.

|Imagen cortesía de LEGO

¿Cuándo saldrá a la venta el set de LEGO y PlayStation en México y qué precio tendrá?

También se ha dado a conocer que este set de colección tendrá un precio de $179 dólares, lo que finalmente serían $3,799 pesos, lo que la hace uno de los más costosos de la temporada.

Por otro lado, se informó que miembros especiales podrían comprarlo a partir del 1 jueves de octubre tanto en tiendas físicas como en línea y finalmente, estará a la venta al público en general a partir del domingo 04 del mismo mes.