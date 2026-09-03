PlayStation prepara controles EXCLUSIVOS para el lanzamiento de GTA VI, de esto se trata:

Pocos videojuegos han conseguido despertar tanto hype como lo ha sido el Grand Theft Auto (GTA) VI, pues tras varios años de retraso, oficialmente estamos a pocas semanas de su gran estreno, el cuál promete ser un antes y después dentro de los videojuegos.

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Ante todo este hype, PlayStation han sido los primeros en revelar lo que será para este lanzamiento, pues no ha preparado una, sino dos sorpresas para todos los fans que han esperado pacientemente este videojuego, pues se trata de dos controles completamente exclusivos.

¿Cómo son los controles de GTA VI para PlayStation?

Este jueves, Sony y Rockstar Games revelaron que han trabajado en una colaboración especial donde lanzarán dos controles edición limitada DualSense con motivo del lanzamiento del GTA VI que reflejan la estética de este nuevo videojuego y el del clásico Vice City.

Los controles DualSense de edición limitada están en colores blanco y negro, mismos que remontan al título de Vice City. Ambas ediciones presentan un acabado brillante que cambia de color, combinando los tonos de una puesta de sol en la estética característica del videojuego con el resplandor de las luces de neón. Además, ambos incluyen detalles personalizados de palmeras en cada uno, pues viene en color blanco y negro.

¿Cuándo sale a la venta el control de GTA para PlayStation?

Los controles inalámbricos inspirados en el título Vice City estarán disponibles el próximo jueves 19 de noviembre y se espera que el lanzamiento sea global o de menos que demore algunas semanas en llegar a México y Latinoamérica.

Ambos controles DualSense tendrán un precio de 85 dólares, lo que podría ser $1,500 pesos MXN. Al igual, se ha informado que lo puedes preordenar a través de la web oficial de Sony a partir del jueves 10 de septiembre, justo con la llegada del tan esperado GTA VI. ¿Cumplirá las expectativas?

