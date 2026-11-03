4 sets de tarjetas coleccionables OFICIALES holográficas de Pokémon que debes conocer para sumar a tu colección
Cartas OFICIALES de Pokémon, clásicos y diseños especiales: conoce cuatro productos holográficos que destacan en la celebración de los 30 años de Pokémon.
Este año Pokémon se encuentra celebrando sus 30 años con la expansión Celebración 30.º Aniversario del Juego de Cartas Coleccionables, la cual contiene un gran número de cartas holográficas. No obstante, este no es el único set que puedes adquirir para sumar a tu colección con esta característica, pues algunos como la Caja de Entrenador Élite – Celebración 30.º Aniversario, Pokémon TCG Crown Zenith Collection Regidrago V ES, Escarlata y Púrpura-151 de JCC Pokémon TCG o Paldean Fates - Destinos de Paldea, los cuales incluyen cartas promocionales y sobres de refuerzo.
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4 colecciones oficiales de Pokémon que debes conocer con cartas holográficas para sumar a tu coleción
1. Caja de Entrenador Élite – Celebración 30.º Aniversario
Este set de cartas oficiales de Pokémon contiene 9 sobres de refuerzo, una carta promocional de Nidorina con arte completo, fundas para coleccionar y accesorios para unificar una colección completa.
2. Pokémon TCG Crown Zenith Collection Regidrago V ES
Este set puede ser ideal para comenzar a coleccionar y jugar cartas TCG, al contar con una carta promocional, una carta gigante, 4 paquetes de mejora y una tarjeta con código. Este paquete es ideal para regalar o para sumar a una colección.
3. Escarlata y Púrpura-151 de JCC Pokémon TCG
Este set sobresale por las cartas de rareza Ilustración Especial Rara (SIR), la cual muestra líneas evolutivas completas en versiones holográficas texturizadas, las cuales son más que piezas de colección. Dentro de este paquete sobresalen el icónico trío de Charizard, Blastoise y Venusaur.
4. Paldean Fates - Destinos de Paldea
Este es un set que destaca entre los coleccionsitas por sus versiones "Shiny" (variocolor). Prácticamente todo el atractivo visual del set gira en torno a Pokémon con colores alternativos sobre fondos holográficos limpios y destellantes. dentro de este set se peuden ecntrar cartas holográficas texturizadas de Pokémon Shiny hiperraros, lideradas por Charizard ex Shiny y Mew ex Shiny.
Ya sea que estés por comenzar o ayudar a comenzar una colección de cartas TCG coleccionables de Pokémon, cualquiera de estos cuatro sets puede ser ideal para llevar la pasión por los juegos de cartas al siguiente nivel.