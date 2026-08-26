Famoso streamer El Xokas es acusado formalmente por Rockstar Games por supuestos motivos que involucran a GTA 6; esto se sabe hasta ahora.

El famoso y polémico streamer El Xokas recientemente acababa de colocarse sobre el ojo público después de que durante una transmisión señalara que recibió una reclamación formal de Rockstar Games por mostrar brevemente imágenes de las recientes filtraciones de GTA 6. De acuerdo con lo que se sabe, el incidente ocurrió el pasado 21 de agosto y, dentro del video que ha comenzado a ser viral, se le acusa de supuestamente compartir contenido filtrado que se obtuvo de manera ilegal.

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¿Qué se sabe sobre la reclamación formal realizada por Rockstar Games en contra del streamer conocido como El Xokas?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a viralizar dentro de la comunidad digital, Rockstar Games emitió un strike por derechos de autor (DMCA) en Twitch contra el streamer El Xokas, esto después de que supuestamente durante una transmisión en directo se mostraran 5 segundos del metraje filtrado del GTA 6. No obstante, es importante que esta acción corresponda a las acciones tomadas por la firma en contra de los hackers, por lo que se trata más de una sanción administrativa que de una demanda judicial.

El creador de contenido y streamer streamer demostró su sorpresa y rechazo a la situación que ha sido calificada como injusta, ganándose el apoyo de la comunidad, quienes han advertido que las acciones tomadas por la empresa, no son correspondientes a la falta.

¿Quién es el streamer conocido como El Xokas?

Joaquín Domínguez Portela, mejor conocido como El Xokas, es uno de los creadores de contenido y streamers más populares y famosos en la actualidad dentro de la comunidad hispanohablante. Nacido en Galicia, el influencer se caracteriza por sus opiniones sin filtro, las cuales han generado diversas polémicas a lo largo de su carrera; además, es considerado por su personalidad explosiva, que lo ha llevado a romper récords de audiencia y contar con una sólida comunidad que lo respalda.