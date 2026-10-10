Recientemente, el mundo del coleccionismo se ha sorprendido después de que SEGA presentó la SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE, una figura de colección cuyo precio ronda los 387 mil pesos mexicanos, equivalente a 21 mil dólares.

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¿Qué se sabe sobre la figura de Sonic con ADN sacada por SEGA?

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora, la Sonic the Hedgehog DNA Figure se presenta como una figura estatua de colección exclusiva lanzada por SEGA, para conmemorar el 35 aniversario de su icónico personaje. No obstante, lo que ha llamado la atención, además de ser una pieza única en el mundo, es que supuestamente contiene ADN de Sonic sintético artificial sellado dentro de una Esmeralda del Caos verde incrustada en el pecho de la figura.

¿Qué es el ADN de Sonic dentro del millonario tiempo?

El ADN sintético colocado dentro de la estatuilla es un material genético conceptual que fue desarrollado por el laboratorio [LOM BABY], el cual contiene los datos codificados de los rasgos biológicos y de personalidad de Sonic, como su diseño físico, su velocidad supersónica y su incapacidad para nadar.

¿Cuánto pagarías por el ADN de Sonic? SEGA lanza una figura millonaria del erizo azul|SEGA

La pieza está fabricada en resina de alta calidad y tiene una altura de 25 centímetros y se basa en una estatua gigante a tamaño real que SEGA exhibió originalmente en Tokio. Lo que la convierte en una pieza única es gracias a su naturaleza artística y biotecnológica enfocada para el coleccionismo de lujo con un costo que ronda los 21 mil dólares, lo que serían aproximadamente 400 mil pesos mexicanos.

¿Por qué Sonic es tan importante para SEGA?

Con el paso de los años, Sonic el Erizo se ha vuelto un pilar fundamental de SEGA al ser su mascota oficial y el personaje que salvó y definió la identidad de la compañía en la industria de los videojuegos. El Erizo salió a la luz en 1991 para competir directamente con Mario de Nintendo.