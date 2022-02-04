Guillermo del Toro recibe tres nominaciones a los Premios BAFTA.

Guillermo del Toro se ha convertido en una de las personas más importantes en el mundo cinematográfico, pues su peculiar talento lo ha convertido en uno de los directores, guionistas y productores más queridos y admirados del mundo de Hollywood.

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Y es que durante su trayectoria, Guillermo del Toro se ha hecho acreedor a diferentes premios por sus diferentes producciones, razón por la cual, actualmente, es uno de los más prestigiosos internacionalmente.

Este día se reveló la lista de nominaciones para los premios BAFTA 2022 y como era de esperarse, uno de los proyectos que va a competir por un premio, es uno encabezado por Guillermo del Toro.

¿Con qué película Guillermo del Toro fue nominado a los Premios Bafta?

La película "El callejón de las almas perdidas" cuenta la historia de Stanton Carlisle, papel al que da vida el actor Bradley Cooper, un personaje que logra conquistar la confianza de todos con los conocimientos que le compartió una vidente.

¿Qué nominaciones recibió Guillermo del Toro en los Premios BAFTA?

La Academia de Cine Británico reveló la lista con los artistas nominados en cada una de sus categorías, en donde se encuentra Guillermo del Toro, quien tiene tres nominaciones y amplias posibilidades en las categorías Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor diseño de vestuario.

Ante el anunció de las nominaciones de los premios BAFTA, el cineasta mexicano de 57 años no se ha pronunciado, pero por medio de su cuenta de Twitter compartió las felicitaciones que ha recibido su última producción.

La gran sorpresa en las nominaciones de la Academia Británica fue que a pesar de las tres nominaciones que recibió Guillermo del Toro, no se encuentra nominado en la categoría de Mejor Director, siendo que la opinión pública asegura que su trabajo ha sido sobresaliente.

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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la gala de los Premios BAFTA?

La ceremonia de premiación será el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall, lugar que se encuentra situado en Londres, Inglaterra.