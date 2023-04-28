La historia de cómo el más famoso gigoló encontró el amor verdadero.

¡Apuesto a que sabes de quién estamos hablando! Esta película es tan icónica que sabes perfecto de quién hablamos cuando mencionamos la palabra 'gigoló', ¿ya adivinaste?

Programa del 22 de abril 2022 | La nueva película de Rob Schneider.

Estamos hablando nada más y nada menos que de 'Gigoló por Accidente'. El actor estelar de esta película seguro que lo reconoces ya que ha actuado en varias películas de comedia junto a grandes actores (y podemos decir también que son sus más grandes amigos). Personajes reconocidos como Adam Sandler, Kevin James y David Spade son sólo algunos de ellos, pero dejando de lado su gran trayectoria, esta vez nos enfocaremos en un punto muy importante de la película; el amor.

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Rob Schneider conoce bien el tema del amor, pues el actor ha estado casado tres veces, así como Deuce Bigalow, Rob salió con algunas personas buscando el amor por años sin tener suerte del todo ya que se ha divorciado dos veces hasta que en un viaje todo cambió y a que no te imaginas dónde fue que encontró a su alma gemela.

México fue el afortunado lugar que vio florecer el amor entre estos dos actores. En 2005 durante una producción que compartieron ambos famosos fue que se conocieron y aunque Rob es notablemente más grande que Patricia, no le tomaron importancia y salieron por 6 años hasta que se dieron formalmente el "sí" en una ceremonia privada en Beverly Hills. Actualmente, nuestro querido gigoló ha agrandado la familia y de su matrimonio con Patricia Azarcoya ha tenido a dos preciosas niñas: Miranda y Madeline.

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Rob Schneider y su amor por México.

Para este punto, nos parece importante resaltar la pasión y reconocimiento que el actor tiene por México y todo es gracias a Patricia, su hermosa y talentosa esposa. Rob ha hecho evidente su amor por el fútbol mexicano al igual que Patricia ¡y hasta Adam Sandler! Se les ha visto a estos tres famosos disfrutando de partidos y finales apoyando a su equipo mexicano favorito perteneciente a Monterrey.

Rob Schneider ha destacado al igual su gusto por la comida y cultura mexicana y es que ¿quién no podría amar estos aspectos de nuestro amado país? Además de ello, Rob ha mencionado su admiración por el humor mexicano, incluso se considera un gran admirador de Eugenio Derbez, Franco Escamilla entre otros comediantes.

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