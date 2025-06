Mexicano dio vida a “Las Guerreras K-Pop”, la película animada del momento

El mundo de la animación es un arte que ha dejado marca en el talento mexicano. Los distintos estudios del mundo saben que en México hay gente capaz de crear cosas extraordinarias, tal como es el caso con esta nueva película de animación llamada “Las Guerreras K-Pop”. Allí, un mexicano fue el encargado de darle el estilo único a las personajes principales. ¿De quién hablamos?

Ahora, como primer punto se debe indicar que esta es una nueva producción donde el K-pop es protagonista. Sin embargo, al ser una producción animada hay un atractivo inmediato por lo que se logró con esta película. La misma se estrenó recién el pasado 20 de junio y aquí te hablamos del mexicano que dio vida a esta película.

¿Qué mexicano trabajó en “Las Guerreras K-Pop?

Su nombre es Cruz Contreras y lleva al menos siete años trabajando en Hollywood. Tiene una larga experiencia en películas animadas y la que tal vez sea su carta más fuerte es que participó en la película animada del hombre araña, la cual ganó el premio a mejor película de animación el año que compitió en Los Oscars.

Para esta producción de “Las Guerreras del K-Pop” se podría decir que él es quien cuida los detalles de los personajes. En este caso, tuvo que ver muchos conciertos de Twice, Ive, Black Pink y envolverse en la cultura coreana para darle su propio estilo a esta tríada de mujeres artistas. Él usó estas figuras de inspiración para ver la forma en la que lucirían las protagonistas.

¿De qué trata “Las Guerreras K-pop”, producción donde este mexicano participó?

Es la historia de una banda de tres mujeres que son artistas del K-pop mientras que salvan al mundo cuando no están de gira. Sin embargo, son llevadas al extremo cuando una banda de chicos quiere quitarles el sitio en el mundo de la música y también su lugar como heroínas del bien.

Es tan buena esta película, que Cruz Contreras la puso en un lugar especial dentro de las producciones donde ha trabajado: “Es de los proyectos que más me ha gustado trabajar. Creo que está Spider Verse y luego este. Desde que lo empecé me gustó muchísimo, sobre todo porque había una libertad creativa impresionante por las referencias con las que yo crecí que me gustaban mucho. Es muy diferente, además el empaparme con la cultura coreana, cómo es el K-pop, me gustó tanto este proyecto que me fui a Corea”.

