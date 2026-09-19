Top 4 k-dramas ideales para ver cuando entre el otoño del 2026, con un pan y un café bien caliente

Este otoño llega con tardes frescas y una buena oportunidad para disfrutar de buenas historias coreanas y una bebida caliente junto con algo de pan y, si estás buscando qué ver, aquí te contamos sobre 4 K-dramas ideales con historias profundas y divertidas.

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4 K-dramas para ver este otoño

Los K-dramas son series de televisión producidas por Corea del Sur, las cuales se caracterizan por una estructura cerrada, una alta calidad estética y una gran carga emocional, y si buscas alguna que te cautive y emocione, aquí te contamos sobre 4 historias que no te puedes perder.

When Life Gives You Tangerines

Esta historia está ambientada en la isla de Jeju, y sigue la historia de Ae-sun y Gwan-sik a lo largo de distintas etapas de sus vidas, donde se van enfrentando a dificultades, amor y familia, mientras muestra los cambios a los que se enfrentan los cambios.

Romance Is a Bonus

Este K-drama sigue las aventuras de BookCha Eun-ho, quien es un exitoso escritor y editor, el cual vuelve a encontrarse con Kang Dan-i, una antigua amiga que atraviesa un momento complicado. Este reencuentro ocurre dentro de un mundo en el que poco a poco sus vidas se transforman mientras buscan una nueva oportunidad.

Hometown

Cha-Cha-ChaU es una dentista de Seúl que se muda a un pequeño pueblo costero para abrir su propia clínica, en donde conoce a Hong Du-sik, un hombre que ayuda a todos los habitantes del lugar. La convivencia entre ambos da paso a una historia de romance, comunidad y nuevas formas de entender la vida.

Our Beloved Summer

Esta historia sigue a Choi Woong y Kook Yeon-su, quienes fueron pareja y protagonizaron un documental. No obstante, con el tiempo se ven obligados a reencontrarse para grabar nuevamente; ambos tienen que enfrentarse a los recuerdos de su relación y a los sentimientos que todavía existen entre ellos.

Si estás buscando algo que ver este otoño, toma en cuenta algunos de estos 4 K-dramas perfectos para disfrutar con una bebida caliente y pasar horas de diversión.