10 cosas que debes saber de “El becario”, la película coreana que retoma la historia de Anne Hathaway y Robert De Niro

Una de las películas más queridas sobre las diferencias generacionales en el trabajo está de regreso, ahora desde Corea del Sur. “El Becario” es una producción surcoreana que llegará a los cines este 16 de septiembre de 2026 y ha comenzado a llamar la atención por tener como protagonistas a Han So-hee y Choi Min-sik, además de adaptar a la realidad coreana la cinta de 2015 dirigida por Nancy Meyers y que contó con Anne Hathaway y Robert De Niro.

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Aunque esta versión inspirada en “Pasante de moda” conserva la esencia de la historia original, “El Becario” incorpora conflictos generacionales, dinámicas laborales y elementos de la cultura empresarial coreana, aquí te contamos algunos datos que debes saber antes de su estreno el cual coincide con la temporada cinematográfica de Chuseok en Corea del Sur.

10 datos que debes se saber de “El Becario” película inspirada en “Pasante de Moda”

1.- Es una nueva versión de 2015 “Pasante de moda”: La película coreana está basada en The Intern /Pasante de moda, cinta de 2015 protagonizada por Anne Hathaway y Robert De Niro.

2.- Han So-hee toma el papel de Anne Hathaway: La actriz y modelo le dará vida a Seon-woo, una joven CEO que dirige una exitosa empresa de moda.

3.- Choi Min-sik interpreta al personaje de Robert De Niro: El reconocido actor le dará vida a Gi-ho, un hombre con más de 30 años de experiencia laboral que por azares del destino comienza una nueva etapa como becario.

4.- La historia ocurre en una empresa de moda: La trama se desarrolla cuando la protagonista convierte su startup en un negocio exitoso en apenas tres años, pero su ritmo de trabajo es intenso y necesitará ayuda para cumplir con sus compromisos laborales.

5.- El becario no es un joven que empieza con su carrera laboral: Gi-ho es un trabajador veterano que decide regresar al mundo laboral, creando un choque generacional con sus compañeros.

6.- La película tendrá aspectos totalmente coreanos: El proyecto que está bajo la dirección de Kim Do-young contará con importantes referencias coreanas, ya que decidió incorporar costumbres, lenguaje laboral y situaciones propias de la sociedad coreana.

7.- No busca copiar exactamente a la película origunal: Lejos de lo que vimos en Pasante de moda, en El becario el público podrá disfrutar de personajes y conflictos laborales que se viven día a día en las empresas surcoreanas.

8.- Habrá diferencias generacionales: La relación entre los protagonistas Gi-ho y Seon-woo será el centro de una historia sobre experiencia, juventud y nuevas formas de trabajar.

9.- Choi Min-sik sale de su zona habitual: El reconocido actor que cuenta con una amplia trayectoria dentro del mundo del entretenimiento logrará impactar al público debido a que sale de su zona de confort de personajes intensos como el que dio vida a Oldboy, pero ahora será un papel donde estará ligado a la aventura y comedia.

10.- Se estrena durante Chuseok

Su estreno coincide con la temporada cinematográfica de Chuseok en Corea del Sur. El Chuseok es una de las festividades tradicionales más importantes del país dedicada a la reunión familiar, la gratitud por las cosechas y el homenaje a los antepasados. Durante esta celebración, las familias se reúnen, preparan platillos tradicionales como el songpyeon y visitan las tumbas familiares.