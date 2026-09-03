Después de quedar atrapados en las aventuras de un grupo de habitantes comunes que termina adquiriendo habilidades extraordinarias, es normal querer encontrar una historia que tenga esa misma combinación de humor, poderes y personajes que no son precisamente los héroes perfectos por lo que aquí te dejamos algunos títulos con historias como The WONDERfools.

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Este K-drama que juntó a varias estrellas surcoreanas y protagonizada por Park Eun-bin y Cha Eun-woo apuesta justamente por esa fórmula de poderes, amistad, conflictos y comedia, además promete llevarte a la nostalgia debido a que es una historia ambientada en 1999.

Si ya terminaste la serie y necesitas algo para llenar ese vacío, estos son 5 K-dramas de superhéroes que debes agregar a tu catálogo, ya que son fáciles de ver, cortos e ideales para maratonear un fin de semana.

5 K-dramas de superhéroes que debes ver si te gustó “The WONDERfools”

1.- Moving

Moving es un K-drama que se lanzó en 2023 el cual cuenta la historia de tres estudiantes que descubren que heredaron habilidades sobrenaturales de sus padres, además, de tocar este tema de heroísmo mezcla acción, misterio y romance, es sin duda un clásico de los K-dramas de superhéroes más populares.

2.- Cazadores de demonios

La historia que se estrenó en 2020 sigue vigente entre el público debido a que cuenta la historia de un grupo de cazadores de espíritus malignos. Este título cuenta con peleas, poderes, humor y una familia encontrada que recuerda al espíritu de The WONDERfools.

3.- Una chica superfuerte

Otro K-drama que se encuntra en el cátalogo de sstreamin es este que se lanzó en 2027, ya que la historia se desarrolla con Do Bong-soon quien nació con una fuerza sobrehumana y solo quiere llevar una vida normal. Sin embargo, todo cambia cuando comienza a trabajar como guardaespaldas.

4.- Con tacto especial

Si lo tuyo son las hirtorias que mezclan a las personas con el cario que le tienen a los animales, este título es ideal para ti, ya que, cuenta la historia de unna veterinaria que obtiene el extraño poder de ver el pasado al tocar a personas y animales. Pero todo comienza a desarrollarse cuando Junto con un detective, termina involucrada en una investigación criminal llena de situaciones absurdas.

5.- Una familia atípica

Finalmente, este K-drama cuenta la historia de una familia con poderes sobrenaturales, sin embargo, comienzan a perder sus habilidades debido a los problemas de la vida moderna.