5 K-dramas que fueron un éxito en 2025 y debes ver si aún no los conoces: son cortos, divertidos y perfectos para un fin de semana

El 2025 dejó una nueva generación de K-dramas que demostraron que no siempre se necesitan decenas de episodios para conseguir una historia adictiva, desde romances poco convencionales hasta estafadores que convierten sus engaños en auténticos espectáculos estas historias surcoreanas ofrecen capítulos fáciles de maratonear durante los días de descanso, principalmente esos fines de semana que no se desea salir de casa.

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Lo mejor de estas opciones que te presentaremos es que varios de los títulos puedes encontrarlos en plataformas de streaming como Prime Video y Disney+ por lo que solo necesitas elegir tu favorito, preparar palomitas y comenzar el maratón en compañía o solito.

5 K-dramas exitosos que dejó 2025 y que puedes volver a ver en un fin de semana

1.- La reina de los estafadores

Si quieres empezar con una opción divertida en Prime Video encontrarás este título, La reina de los estafadores y como su nombre lo dice la historia se desarrolla siguiendo a tres estafadores que deben enfrentarse a varios villanos, este k-drama es de 12 episodios por lo que resulta ideal verla en un fin de semana.

2.- Seguro contra divocios

Otra historia coreana que podrás encontrar en el catálogo de Prime Video es Seguro de divorcio, la cual sigue a No Ki-jun, un experto en seguros que, después de haber pasado por tres divorcios, decide desarrollar un producto que permita calcular el riesgo de que una pareja termine separándose esta trama podrás seguirla a través de los 12 episodios llenos de romance y humor.

3.- Cazadores de cabezas

La historia sigue a una joven estudiante que también trabaja como chamana y descubre que el chico del que comienza a enamorarse está destinado a morir por lo que decide cambiar su destino. Esta historia de Prime Video mezcla romance juvenil con situaciones sobrenaturales y momentos divertidos.

4.- Twelve

Si prefieres cambiar el romance por una aventura fantástica, en Disney+ encontrarás Twelve, un K-drama que presenta a doce ángeles vinculados con los signos del zodiaco que viven entre los humanos y deben enfrentarse nuevamente a una amenaza del pasado. Con sus 8 episodios la convierte en una serie coreana de fantasía, acción y aventura.

5.- Low Life: Bajos fondos

Para quienes prefieren una historia con crimen, humor negro y una buena dosis de aventuras, Low Life: Bajos fondos es una opción diferente, esta producción cuenta con 11 episodios y está protagonizada por Ryu Seung-ryong y Yang Se-jong. Disney+ la clasifica como drama, acción, aventura y crimen.