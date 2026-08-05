K-dramas que llegan a Prime Video en agosto: los estrenos ideales para maratonear durante las vacaciones

Las vacaciones son el momento perfecto para descansar y pasar momentos tranquilos en casa y qué mejor manera de hacerlo descubriendo nuevos K-dramas dentro de la plataforma de streaming Prime Video, ya que durante este mes de agosto ha renovado su catálogo con producciones que mezclan romance, comedia, misterio y acción.

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Si estos días de descanso buscar nuevas historias coreanas a qui te dejamos algunas opciones de titulo que ya podrás ver en la plataforma y que son historias que van desde romances inesperados a sorprendentes misterios.

5 Doramas para ver en Prime Video en agosto

1.- El valor absoluto del amor

Este título que te atrapará desde el segundo cero es una comedia romántica juvenil sobre un grupo de estudiantes que crea fuertes lazos ya que cada uno experimentará el enfrentar sus primeros amores, amistades y los desafíos de crecer.

2.- El beso de la sirena

Dentro de las propuestas de la plataforma está el thriller romantico protagonizado por Park Min-young y Wi Ha-joon en esta historia se mezcla la pasión, misterio y secretos que esconden los protagonistas. En el beso de la sirena todo gira en torno a una mujer que queda atrapada en una peligrosa red de engaños mientras intenta descubrir la verdad detrás de un romance.

3.- Fiebre de primavera

Otro K-drama que se ha ganado el cariño de los amantes del género es Fiebre de primavera, ya que se presenta una historia romántica donde las segundas oportunidades son válidas así como los nuevos comienzos y sentimientos que se presentan cuando menos lo imaginas

4.-Tal vez mañana

Este título apuesta por un romance maduro en que dos personas marcadas por su pasado descubren que el amor puede aparecer demasiado tarde, esta historia sin duda te mantendrá frente al monitor debido a su desarrollo que mezcla drama y esperanza.

5.- Qué bueno no haberte conocido antes

Lee Jung-jae y Lim Ji-yeon encabezan esta comedia romántica en la que dos personas que preferían mantenerse alejadas terminan cruzando sus caminos de manera inesperada. Entre situaciones divertidas y momentos conmovedores, la serie explora cómo el destino puede cambiar una vida por completo.