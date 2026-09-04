Top 4 kdramas más vistos en Prime Video, perfectos para hacer maratón durante septiembre del 2026

Si septiembre es el pretexto perfecto para quedarse en casa y disfrutar una buena serie, Prime Video tiene varias opciones para los fans de los K-dramas. Entre romances, situaciones inesperadas, acción y un toque de fantasía, hay historias capaces de enganchar desde el primer episodio y convertirse en el plan ideal para un maratón. Algunas de estas producciones destacan especialmente por su popularidad y por ofrecer propuestas muy diferentes entre sí, desde comedias románticas hasta historias policiacas con protagonistas fuera de lo común.

Estos son los K-dramas imperdibles de Prime Video que tienes que agregar a tu lista este septiembre

Si estás buscando una serie para comenzar el mes, estas cuatro producciones pueden convertirse en tus próximas favoritas. Cada una tiene una fórmula distinta, así que solo tendrás que elegir qué tipo de historia se adapta mejor a tu mood.

