Top 4 kdramas más vistos en Prime Video, perfectos para hacer maratón durante septiembre del 2026
Septiembre pide cobija, botana y un buen K-drama. Si no sabes cuál empezar, estas cuatro series de Prime Video podrían convertirse en tu próximo vicio
Si septiembre es el pretexto perfecto para quedarse en casa y disfrutar una buena serie, Prime Video tiene varias opciones para los fans de los K-dramas. Entre romances, situaciones inesperadas, acción y un toque de fantasía, hay historias capaces de enganchar desde el primer episodio y convertirse en el plan ideal para un maratón. Algunas de estas producciones destacan especialmente por su popularidad y por ofrecer propuestas muy diferentes entre sí, desde comedias románticas hasta historias policiacas con protagonistas fuera de lo común.
Estos son los K-dramas imperdibles de Prime Video que tienes que agregar a tu lista este septiembre
Si estás buscando una serie para comenzar el mes, estas cuatro producciones pueden convertirse en tus próximas favoritas. Cada una tiene una fórmula distinta, así que solo tendrás que elegir qué tipo de historia se adapta mejor a tu mood.
- No Gain No Love. Si lo tuyo son los K-dramas de comedias románticas con situaciones absurdas y mucha química entre protagonistas, No Gain No Love es una de las opciones que no pueden faltar en tu lista. La historia sigue a una mujer que hará prácticamente cualquier cosa para no perder dinero y a un hombre que acepta convertirse en su novio y esposo por contrato para ayudarla a evitar una pérdida económica. Lo que comienza como un acuerdo aparentemente práctico termina dando paso a situaciones cada vez más divertidas y a una relación que ninguno de los dos esperaba.
- Spring Fever. Para quienes prefieren un romance con un ambiente más tranquilo y emotivo, este K-drama ofrece una historia que cambia por completo el escenario habitual de los dramas coreanos. La protagonista, Yoon Bom, es una profesora que deja atrás la vida en la gran ciudad para mudarse a un pequeño pueblo y es allí donde comienza una nueva etapa que incluye un romance inesperado con el padre de uno de sus alumnos. El contraste entre la vida urbana y la tranquilidad del pueblo, combinado con la relación entre sus protagonistas, convierte Spring Fever en una opción perfecta para quienes disfrutan de historias románticas con un ritmo más cálido.
- Good Boy. Si el romance no es suficiente para mantenerte frente a la pantalla, esta serie cambia completamente la fórmula y apuesta por una mezcla de acción, comedia y crimen. La producción sigue a un grupo de antiguos medallistas olímpicos que, después de diferentes dificultades en sus carreras deportivas, reciben una nueva oportunidad al incorporarse a un equipo especial de investigación. Ahora deberán utilizar sus habilidades deportivas para enfrentarse a delincuentes y resolver casos, dando lugar a escenas de acción, momentos cómicos y una dinámica de equipo que hace que los episodios sean especialmente entretenidos.
- Head over Heels. Para cerrar la lista con esta producción que combina romance juvenil, fantasía y elementos sobrenaturales. La protagonista, Park Sung-ah, lleva una vida aparentemente normal como estudiante, pero por las noches trabaja en secreto como chamana. Todo cambia cuando descubre mediante sus visiones que su primer amor está destinado a morir. Decidida a evitar ese futuro, utilizará sus habilidades espirituales para intentar cambiar el destino del chico que ama. La combinación de romance adolescente, fantasía y situaciones sobrenaturales hace que esta historia tenga un tono diferente al de los K-dramas de comedias románticas tradicionales.