Top 4 kdramas que puedes ver en streaming y que pasaron desapercibidos cuando se estrenaron, pero se convirtieron en los más populares
Si apenas estás empezando en el mundo de los kdramas y quieres ver historias que salgan de lo tradicional, estas son las mejores opciones para hacer un maratón.
El mundo de los kdramas es fascinante y hay muchas opciones que ver. Esto no siempre incluye las series que se hicieron famosas en su estreno, sino que también existen títulos que no tuvieron mucho alcance tras su estreno y que poco a poco se fueron posicionando entre las preferidas del público.
4 kdramas que son perfectas para hacer un maratón y se pueden ver en streaming
"My Liberation Notes". Este es uno de los kdramas que resulta fascinante por la manera en que "My Liberation Notes" plasma la historia de tres hermanos que están lejos de tener una vida perfecta y cuya realidad cambia por completo con la llegada de un misterioso hombre a sus vidas. Entre los tópicos que trata principalmente, está la soledad, el deseo constante de cambiar de realidad y las relaciones humanas. Está disponible en Netflix.
"Hometown Cha-Cha-Cha". Si estás buscando una serie que sea entretenida y fácil de entender para esos días en los que solo quieres descansar frente a la TV, entonces "Hometown Cha-Cha-Cha" es uno de lo kdramas que te encantarán. La historia fusiona romance y comedia en un pueblito costero, con una protagonista llamada Shin Min-a que lo deja todo en Seúl para empezar una nueva vida con un misterioso hombre. La puedes ver en Netflix.
"The Red Sleeve". Para los apasionados del "sageuk", que son las producciones con un toque histórico en Corea del Sur, está la opción de ver "The Red Slave", cuya trama se centra en la vida del príncipe heredero Lee San y Sung Deok-im, una joven que trabaja en su palacio y que anhela recuperar su libertad. Este es uno de los kdramas que al principio fueron ignorados porque muchos los consideraban "aburridos", pero que en realidad son cautivadores. Está disponible en Viki y Mubi.
"Moving". Uno de los kdramas que se convirtieron en fenómenos gracias a sus llamativas premisas, es "Moving", que a muchos les gusta porque tiene de todo: acción, fantasía, romance y mucho drama familiar. En los capítulos se va contando la trayectoria de un grupo de jóvenes que tienen superpoderes, pero que se esconden para que nadie lo sepa. Se puede ver en Disney+.