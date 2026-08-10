3 actividades inspiradas en Bluey para enseñarle a los niños a expresar sus emociones

Aprender a identificar las emociones y expresarlas libremente puede volverse un proceso mucho más sencillo cuando los niños se sienten con la libertad de hablar de lo que sienten sin presión y como si fuera algo completamente normal. Y una alternativa bastante útil, son las actividades que están inspiradas en sus caricaturas preferidas, como los juegos de Bluey que son perfectos para hacer en casa y garantizan que pasen un buen rato.

¿Cómo ayudar a los niños a expresar sus emociones con actividades divertidas? Los 3 juegos de Bluey para que digan todo lo que sienten