3 actividades inspiradas en Bluey para enseñarle a los niños a expresar sus emociones
Las series infantiles como Bluey pueden ser una excelente herramienta para estimular a que los niños se expresen libremente y con actividades entretenidas.
Aprender a identificar las emociones y expresarlas libremente puede volverse un proceso mucho más sencillo cuando los niños se sienten con la libertad de hablar de lo que sienten sin presión y como si fuera algo completamente normal. Y una alternativa bastante útil, son las actividades que están inspiradas en sus caricaturas preferidas, como los juegos de Bluey que son perfectos para hacer en casa y garantizan que pasen un buen rato.
¿Cómo ayudar a los niños a expresar sus emociones con actividades divertidas? Los 3 juegos de Bluey para que digan todo lo que sienten
El termómetro de emociones con Bluey. En una cartulina blanca, dibuja un termómetro decorado con los personajes de Bluey y que tenga tres niveles: feliz, tranquilo y enojado. Cada día, al volver de la escuela o después de comer, pide a los pequeños que peguen algún sticker o dibujen algún símbolo en la zona que represente cómo se siente con todo lo que han pasado en el día. De esta manera, podrán ir comprendiendo que no hay nada de malo en no sentirse alegres a diario y que es mejor no guardase las cosas.
- El juego de las caras. Las máscaras no sirven solamente para jugar, sino que también se pueden usar durante el proceso de enseñarle a los niños cómo comunicar sus emociones. Haz varios modelos con las caritas de los personajes, procurando que luzcan en distintos estados entre sí; felices, enojados, tristes, decepcionados. La dinámica consiste en plantearle diferentes situaciones a los pequeños y pedirles que elijan una máscara para explicar qué les provoca cada caso. Aquí no hay respuestas correctas, sino que el chiste es que ellos puedan relacionar su sentir con la "vida real" y se sientan en la confianza de decirlo.
Caja de los sentimientos para complementar las actividades de Bluey. Si quieres una dinámica en la que también puedas involucrarte como padre de familia o que todos tus hijos puedan jugar al mismo tiempo, está la opción de hacer una "caja de sentimientos". Solo deben conseguir un recipiente vacío e irlo llenando con papelitos donde vengan escritas diferentes emociones o bien, que estén representadas con las mejores escenas de Bluey. Cada vez que quieran usarlo, deberán sacar una tarjeta al azar y los niños tienen que decir un momento del día en el que se hayan sentido así.