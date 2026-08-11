Paw Patrol: 3 episodios que ayudarán a los niños a vencer sus inseguridades este regreso a clases
El regreso a clases no tiene por qué ser aterrador. Checa estos 3 episodios de Paw Patrol que ayudarán a los niños a vencer inseguridades y los hará volver a la escuela con entusiasmo.
¡El regreso a clases está a la vuelta de la esquina! El próximo lunes, 31 de agosto, millones de alumnos de educación básica volverán a las aulas para dar paso a un nuevo ciclo escolar. Si bien iniciar una nueva etapa puede ser emocionante, también existe la posibilidad de que los más pequeños se sientan abrumados por enfrentarse a ese primer día de clases. Bajo esta línea, te compartimos 3 episodios de Paw Patrol que, sin duda, los ayudarán a vencer sus inseguridades y los harán volver con más entusiasmo y emoción. Así que toma nota y disfruta de ellos en familia.
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Los mejores 3 capítulos de Paw Patrol para que los niños aprendan a vencer sus inseguridades
Desde episodios que abordan cómo es la dinámica de integración a un nuevo grupo hasta capítulos que muestran lo divertido que es ir a la escuela. Estos son los mejores rescates de la Patrulla Canina para que los niños venzan sus inseguridades y regresen a clases con alegría y entusiasmo.
- Los Cachorros Consiguen a Rubble: Este episodio muestra un flashback de cómo Ryder y el resto de la Patrulla Canina conocieron a Rubble, quien en ese entonces era un perrito sin hogar que ayudó a rescatar a Jake de una avalancha. Tras la misión, Rubble se une al equipo. Este capítulo es perfecto para incentivar a los niños a hacer nuevos amigos y no tener miedo al momento de mostrar sus habilidades.
- ¡Cachorros estrellas!: En este episodio, la Patrulla Canina salva el juego de kickball luego de que la pelota fuera robada por una temida águila. A lo largo de este capítulo, los niños aprenderán a resolver problemas sin entrar en frustración, lo que les ayudará a vencer sus inseguridades, además de incentivarlos a la búsqueda de soluciones; que son escenarios a los que se enfrentarán en la escuela.
- Los cachorros salvan el día de la amistad: Este capítulo es perfecto para que los niños pierdan el miedo a hacer nuevos capítulos y sean capaces de demostrar sus sentimientos. A lo largo del episodio, los cachorros reparten tarjetas y pasteles por el Día de la Amistad, mientras impiden que se arruine la buena reputación del pueblo. También es perfecto para aprender a resolver conflictos, ya que los planes de la Patrulla Canina fallan y la celebración se ve comprometida.