Paw Patrol: 3 episodios que ayudarán a los niños a vencer sus inseguridades este regreso a clases

¡El regreso a clases está a la vuelta de la esquina! El próximo lunes, 31 de agosto, millones de alumnos de educación básica volverán a las aulas para dar paso a un nuevo ciclo escolar. Si bien iniciar una nueva etapa puede ser emocionante, también existe la posibilidad de que los más pequeños se sientan abrumados por enfrentarse a ese primer día de clases. Bajo esta línea, te compartimos 3 episodios de Paw Patrol que, sin duda, los ayudarán a vencer sus inseguridades y los harán volver con más entusiasmo y emoción. Así que toma nota y disfruta de ellos en familia.

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Paw Patrol| Crédito: Nickelodeon

Los mejores 3 capítulos de Paw Patrol para que los niños aprendan a vencer sus inseguridades

Desde episodios que abordan cómo es la dinámica de integración a un nuevo grupo hasta capítulos que muestran lo divertido que es ir a la escuela. Estos son los mejores rescates de la Patrulla Canina para que los niños venzan sus inseguridades y regresen a clases con alegría y entusiasmo.

