4 capítulos de Masha y el Oso para tener una tarde activa con los niños y que no se aburran
La televisión no tiene que ser el final del juego: estas aventuras de Masha pueden llevar a los niños a bailar, saltar y probar nuevos retos
Mantener a los niños entretenidos en casa no siempre significa recurrir a actividades tranquilas. A veces, una tarde de juegos necesita música, movimiento y pequeños retos que les permitan liberar energía mientras se divierten. Los capítulos de Masha y el Oso son una alternativa para combinar el tiempo frente a la pantalla con dinámicas que los pequeños pueden imitar en la sala o en su habitación. A través de bailes, deportes y situaciones divertidas, Masha protagoniza aventuras que pueden convertirse en el punto de partida para jugar en familia. Estos cuatro capítulos de Masha y el Oso son ideales para organizar una tarde activa, especialmente cuando no es posible salir al parque o realizar actividades al aire libre.
Capítulos de Masha y el Oso para convertir la sala en una zona de juegos
Después de ver cada episodio de Masha y el Oso, puedes proponerles a los niños una actividad inspirada en lo que sucede en la pantalla. Solo necesitas un poco de espacio y materiales sencillos para transformar una tarde común en un momento lleno de movimiento.
- ¡Todos a bailar!: coreografías para seguir el ritmo. El capítulo de baile es una buena opción para comenzar la tarde con energía. Mientras Masha aprende y realiza diferentes movimientos, los niños pueden intentar seguir el ritmo, imitar sus pasos o inventar su propia coreografía. Para hacerlo más divertido, elige una canción que les guste y organiza pequeños retos: bailar rápido, moverse lentamente o quedarse congelados cuando la música se detenga. Esta dinámica ayuda a practicar la coordinación y a trabajar la atención mientras todos se divierten.
- Grito de victoria: un partido de tenis imaginario. En esta aventura relacionada con el tenis, Masha inspira una actividad que los pequeños pueden adaptar fácilmente dentro de casa. En lugar de utilizar raquetas y pelotas, pueden jugar con un globo e intentar mantenerlo en el aire golpeándolo suavemente con las manos. El reto consiste en evitar que toque el suelo y contar cuántos golpes logran dar entre todos. Para mantener el juego seguro, despeja el área de muebles y objetos frágiles, y evita acercarse a ventanas o lámparas.
- Día de patinaje: deslizarse como si estuvieran sobre hielo. Este episodio sirve de inspiración para crear una pista de patinaje imaginaria. Los niños pueden extender los brazos, dar pasos cortos y simular que se deslizan sobre el hielo mientras mantienen el equilibrio. Si quieres incorporar movimientos más divertidos, puedes poner música y pedirles que giren suavemente o cambien de dirección. No es recomendable deslizarse en calcetines sobre pisos lisos, ya que pueden provocar caídas; es preferible imitar los movimientos con calzado antideslizante y suficiente espacio libre.
- Respiren profundo: saltos y retos para liberar energía. En el capítulo del hipo, Masha intenta encontrar distintas formas de deshacerse de esa molesta sensación y termina protagonizando situaciones disparatadas. Sus movimientos pueden inspirar un pequeño circuito de actividad física para los niños. Organiza una secuencia sencilla con saltos en el mismo lugar, pasos laterales y movimientos de brazos. También pueden jugar a respirar tranquilamente y hacer una pausa entre cada reto.