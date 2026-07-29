Los berrinches forman parte de los niños en una edad entre los 2 y 5 años. Lo anterior es una frustración e ira en los pequeños que aún no desarrollan sus habilidades para expresar sus emociones. No obstante, hay 5 capítulos de Bluey y Daniel Tiger's Neighborhood que les ayudarán a controlarlo. Mientras que estos 4 episodios de Masha y el Oso y Daniel Tigre que motivan a los infantes para volver a la escuela.

Las series animadas como Bluey y Daniel Tiger's Neighborhood presentan situaciones cotidianas que sirven como punto de partida para conversar sobre el enojo, la paciencia y el autocontrol. Son ideales tanto para padres como para pequeños, a fin de que ambos sepan cómo reaccionar, al igual que cuando sea el primer día de clases, para que los pequeños pierdan el miedo con estos 3 capítulos de Bluey.

Los 5 capítulos para controlar berrinches

1. Bicicleta: Bluey observa cómo varios de sus amigos enfrentan dificultades para completar distintas tareas, pero ninguno se rinde. La historia muestra que equivocarse forma parte del aprendizaje y que la paciencia ayuda a superar la frustración.

5 capítulos de Bluey y Daniel Tiger’s Neighborhood que ayudan a los niños a controlar sus berrinches|Panadería

2. Pastel con forma de pato: Bandit intenta preparar un pastel, mientras Bluey aprende que colaborar en casa también implica asumir responsabilidades, incluso cuando una tarea no resulta divertida.

3. Daniel se enoja: En este capítulo, Daniel se enoja cuando no puede obtener lo que quiere de inmediato. La serie incluye una canción que enseña a detenerse y contar hasta cuatro antes de reaccionar.

4. La frustración de Daniel en la escuela: Daniel enfrenta dificultades con una actividad escolar y aprende que pedir ayuda resulta más útil que enojarse. El episodio muestra una estrategia concreta para expresar emociones con palabras y buscar apoyo de un adulto.

5. Cuando te sientes muy enojado: Daniel practica ejercicios sencillos para tranquilizarse cuando experimenta emociones intensas. La canción principal invita a detenerse, respirar profundamente y contar antes de actuar.