4 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ para enseñar a tus hijos a lavarse las manos y disfrutar el baño

Para los niños es complicado, y hasta a veces una pérdida de tiempo, el lavarse las manos o darse un baño. Sin embargo, ellos deben saber que tener higiene es muy bueno para ellos y es hasta divertido y agradable. Para ayudarlos a entender y ponerlo en práctica, existen algunos capítulos de Plim Plim y Masha y el Oso que pueden servir perfecto para su aprendizaje. Estos puedes verlos junto a ellos y aprovechar para platicar un poco con él y poner en práctica lo aprendido.

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4 capítulos de Plim Plim y Masha y el Oso que pueden ayudar a los niños a poner en práctica sus hábitos de higiene

Estos 4 episodios, además de ser divertidos, pueden ser un aliado perfecto para los padres, ya que los niños lo pueden entender más fácil y entenderlo como algo que puede ser muy divertido.

1. ‘Manos limpias’ de Plim Plim

Plim Plim es un personaje ideal para los más pequeños, pues trata varias veces los mismos temas desde diferentes ángulos y con una narrativa llena de música y fácil de entender. Si ves esta serie con tu familia, ten por seguro que te puedes inspirar y divertir con tu hijo hija mientras aprende.

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2. ‘La hora del baño’ con Plim Plim

Las ventajas de Plim Plim son que, además de contar pequeñas historias que enseñan a los niños sobre higiene, también tiene varias canciones que pueden funcionar para acompañar a los niños en sus actividades y hacer todo un poco más divertido y llamativo para ellos.

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3. ‘Día de lavado’ de Masha y el Oso

En este capítulo, Masha es un perfecto desastre y se ensucia con todo, todo el tiempo. Debido a esto, Oso tiene que lavar la ropa una y otra vez mientras Masha se da un baño. Con este episodio los niños pueden entender que los adultos también se cansan con sus travesuras y que, si ellos se ensucian, sus padres tendrán más trabajo que hacer.

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4. ‘El poder del baño’ de Masha y el Oso

Los papeles se cambian y Masha se convierte en una inspectora de higiene. Ella descubrirá que los animales del bosque necesitan jabón y aseo personal. Este capítulo deja ver a los niños las desventajas de no tener aseo personal y descubrir que otras personas se pueden dar cuenta cuando uno no es lo suficientemente limpio.