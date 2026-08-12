4 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Pocoyó' para que los niños aprendan a dormir solos
Hacer que los niños tengan una rutina para descansar y que lo hagan por sí mismos, puede ser mucho más sencillo con los capítulos de sus caricaturas preferidas.
Incularle indpendencia a los niños es parte fundamental de su crecimiento y siempre es mejor empezar con misiones adecuadas para su edad, como el que aprendan a dormirse solos y sin sentir temor. Y aunque este proceso no es inmediato y requiere de acompañamiento, sí puede ser un poco más sencillo con métodos divertidos, como los capítulos de Pocoyó y Plim Plim que dan lecciones sobre tener una buena rutina nocturna.
¿Cómo enseñarle a los niños a dormir solos? Los 4 capítulos de Pocoyó y Plim Plim que son ideales para la independencia
"Bedtime". Hay veces en las que Pocoyó y Pato se la están pasando tan bien jugando, que no quieren irse a dormir. Como en el episodio "Hora de ir a la cama", donde uno se niega a descansar y sigue jugando, a pesar de que su amigo ya está agotado. Y luego de insistir, Pocoyó finalmente se da por vencido y se duerme, lo que le enseña a los niños que hay que respetar los horarios establecidos porque es una forma de prepararse para tener toda la energía y seguir jugando al día siguiente.
- "Historias para dormir". Hay muchos niños a los que les gustan que les lean cuentos justo antes de dormir, pues es una forma de que sentirse tranquilos y les ayudan a imaginar cosas lindas para soñar, según explica un artículo de The Manthan School. Y precisamente, Plim Plim tiene varios capítulos con historias con los personajes que les fascinan a los pequeños.
"No quiero dormir". En otro de los episodios de Pocoyó, se resalta la importancia de tener una rutina de sueño y seguirla al pie de la letra. Tal como pasa en "No quiero dormir", cuando el simpático personaje decide mantenerse despierto toda la noche, sin pensar en que esto provocaría que por la mañana se sentiría muy cansado y sin ganas de jugar, por lo que entiende por qué esto no se debe hacer.
- "A dormir". Si tus hijos todavía están en la etapa de que disfrutan las canciones de cuna que los relajan y les hacen conciliar el sueño, entonces puedes ponerles "A dormir", que es uno de los capítulos de Plim Plim que trae una linda melodía que acompaña en el descanso. Incluso, está la opción de tenerla descargada para reproducirla mientras se ponen la pijama y se lavan los dientes (que es otro paso fundamental en las rutinas nocturnas para todos los niños).