4 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Pocoyó' para que los niños aprendan a dormir solos

Incularle indpendencia a los niños es parte fundamental de su crecimiento y siempre es mejor empezar con misiones adecuadas para su edad, como el que aprendan a dormirse solos y sin sentir temor. Y aunque este proceso no es inmediato y requiere de acompañamiento, sí puede ser un poco más sencillo con métodos divertidos, como los capítulos de Pocoyó y Plim Plim que dan lecciones sobre tener una buena rutina nocturna.

¿Cómo enseñarle a los niños a dormir solos? Los 4 capítulos de Pocoyó y Plim Plim que son ideales para la independencia