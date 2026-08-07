4 capítulos de ‘Peppa Pig’ y ‘Bluey’ ideales para que los niños aprendan a limpiar su habitación solos
Además de ser entretenidas, las series como Bluey y Peppa Pig tienen lecciones sobre buenos hábitos para los niños, como la importancia de ordenar su cuarto.
Los buenos hábitos en los niños no se forman de la noche a la mañana, sino que se trata de un proceso que requiere de paciencia y acompañamiento. Y cuando se trata de inculcarles el sentido de responsabilidad para que se hagan cargo de sus espacios y aprendan a ordenar su cuarto por sí mismos, hay caricaturas como Bluey y Peppa Pig que pueden ser una forma muy divertida de motivarlos, gracias a que las historias de sus capítulos los invitan a seguir su ejemplo.
Los 4 capítulos más entretenidos para que tus hijos entiendan por qué deben ordenar su cuarto todos los días
"La habitación de George". En este episodio, George, el hermano de Peppa Pig, tiene tantos juguetes que su recámara termina en caos tras una tarde de diversión. Es por esto que Mamá Pig y Papá Pig tienen que intervenir para recordarle que recordar cada cosa a su lugar, hace más fácil encontrarlas la próxima vez. De modo que el pequeño termina haciéndolo por su voluntad y lo ayudan por la disposición que muestra, lo que sirve para que comprendan que no son actividades complicadas y siempre pueden pedir apoyo para terminar pronto.
"Tidying Up". Si quieres que tus hijos vayan aprendiendo que las labores del hogar también son su responsabilidad y que tienen que contribuir en sus posibilidades, la historia de "Tidying Up" es uno de los capítulos de Peppa Pig que tienen grandes lecciones. La historia trata de cómo toda la familia Pig dedica tiempo a limpiar la casa y mientras los adultos hacen lo más complicado, los pequeños comienzan con sus habitaciones y objetos personales, ya que saben que es lo que les toca.
"Cubby". Bluey y Bingo siempre recurren a la imaginación para entretenerse en casa, misiones en las que terminan causando desorden. Así que cuando terminan de jugar y para que los papás Heeler no las regañen, empiezan a recoger los juguetes, cojines y mantas que usan para armar sus escenarios. Con este episodio, los niños pueden ir aprendiendo que si bien es normal desacomodar cosas, lo ideal es que se hagan cargo y se evitan problemas.
"Bedroom". Las tiernas Bluey y Bingo comparten habitación, lo que implica que tienen que ponerse de acuerdo para distribuir los espacios y para hacerse cargo de una parte de la limpieza cada una, pues esto les da más tiempo para jugar y así no tienen peleas. Y "Bedroom" es uno de los capítulos de Bluey y Peppa Pig que normalizan las rutinas de ordenar la recámara, lo que poco a poco va haciendo que se tome como un ejemplo.