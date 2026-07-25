4 capítulos de Bluey para que los niños le pierdan el miedo al regreso a clases

Las vacaciones de verano están por llegar a su fin, lo que puede significar un cúmulo de emociones encontradas para los niños. Por un lado, está la emoción de volver a ver a sus compañeros y amigos, mientras que, por el otro, se encuentra ese nerviosismo, miedo o incertidumbre del primer día. Por suerte, Bluey cuenta con episodios ideales para ver en familia y preparar a los más pequeños para la vuelta a la rutina.

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Bluey y sus amigos| Crédito: Panadería

4 episodios de Bluey para que los niños pierdan el miedo al regreso a clases

Calypso

Uno de los episodios más queridos por padres y niños. A través de este, se muestra cómo los alumnos se sumergen en diversos juegos mientras la maestra Calypso guía sus emociones y creatividad, sin imponer reglas estrictas. Al final del episodio, los niños entenderán que la escuela también puede ser un lugar seguro y súper divertido.

Amigos mayores

Bluey y Mackenzie extrañan a sus amigos más grandes, Mia y Captain, quienes se van a jugar solos. A través de este episodio, la profesora Calypso les ayuda a entender el proceso de crecer con una linda metáfora sobre barquitos, con la que les da un mensaje sobre el paso del tiempo y las nuevas aventuras.

Helicóptero

En este episodio, Bluey y sus amigos juegan a volar un helicóptero. Al inicio, Bluey asume el rol de piloto. No obstante, sus amigos también quieren tomar decisiones, por lo que la pequeña cachorrita tendrá que aprender a ceder un poco de control. Este capítulo es perfecto para enseñar a los niños sobre la importancia de adaptarse a nuevas reglas, pues todo es parte de la aventura.

Bebé prematuro

En este capítulo, Bluey y sus amigas juegan a ser mamás. Durante el juego, Indy tiene un “bebé prematuro” (que nació antes de tiempo); por lo que se preocupa mucho por él. Rusty intenta unirse a la dinámica, pero le cuesta un poco adaptarse a las reglas del juego. Bajo esta línea, este capítulo es perfecto para enseñar a los niños cómo hacer amigos y aprender a jugar en equipo.

¿Dónde ver los capítulos de Bluey GRATIS en México?

Los episodios de Bluey pueden seguirse completamente GRATIS en México a través del canal de Azteca 7. Sintoniza tu televisor en punto de las 6:00 a.m. de lunes a viernes y sé testigo de la mejor barra infantil. Si lo prefieres, también puedes ver los capítulos en nuestro sitio web oficial, específicamente, en la sección de Kidsiete.