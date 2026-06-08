5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ que le enseñarán a tu hijo la importancia de compartir

Si a tu hijo le cuesta mucho trabajo compartir sus juguetes, comida o hasta la atención de los adultos, llegó el momento de aprender una de las lecciones más importantes durante la infancia. Puede que sea complicado, pero si quieres facilitarlo, Masha y el Oso te pueden ayudar a abordar el tema a través de historias sencillas, divertidas y fáciles de comprender para los niños. Es por eso que hoy traemos para ti los episodios indicados para que tu hijo pueda desarrollar empatía y aprender a convivir mejor con los demás mientras se divierte.

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5 capítulos de Masha y el Oso que les enseñarán a tus hijos a compartir y convivir con otros

Estos cinco capítulos son excelentes opciones para aprender junto a tus hijos a compartir y convivir con otros niños sin problemas:

1. “La mermelada perfecta”: compartir también es trabajar en equipo

En este episodio, Masha hará toneladas de mermelada ella sola y descubrirá el valor de compartir con sus amigos. Los niños podrán aprender que compartir puede traer mejores resultados y es mucho más divertido.

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2. “¡Hora de jugar!”: No todo nos pertenece

A Masha no le gusta compartir sus juguetes, pero a través de una serie de situaciones muy divertidas, junto a los niños, puede aprender que compartir hace que los juegos sean más divertidos y permite que todos disfruten de una experiencia agradable.

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3. “El gran concierto”: Todos merecen una oportunidad

Los amigos de Masha quieren participar todos en la misma actividad; esta se convierte en la oportunidad perfecta para que Masha aprenda que todos tienen derecho a brillar y participar en las actividades. Con este capítulo queda claro que compartir no solo implica prestar objetos, sino también dar espacio a los demás para expresarse y participar.

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4. “Un regalo para todos”: La magia de compartir

Aquí tu hijo descubrirá junto a Masha que la felicidad suele multiplicarse de una forma casi mágica cuando compartes con tus amigos y seres queridos. El mensaje del episodio llega directo a los niños sin rodeos y de forma divertida.

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5. “Día de campo”: La importancia de aportar a un grupo

Masha y sus amigos comparten los alimentos en una salida al aire libre. Compartir mejora siempre la experiencia y hace que todo sea más fácil y, sobre todo, más entretenido y divertido, algo que los niños saben valorar.

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¿Dónde ver Masha y el Oso?

Puedes ver Masha y el Oso a través de la pantalla de Azteca 7, o en el sitio web dando clic aquí.