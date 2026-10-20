4 capítulos de Paw Patrol y Pocoyó para armar una tarde de cine de Halloween y perderle el miedo a la noche

Se viene Halloween, una época donde la noche y la diversión se unen, pero eso puede ser algo terrorífico para algunos niños. Si tus hijos tienen miedo a la oscuridad y con frecuencia les cuesta mucho trabajo dormir con la luz apagada, ver máscaras o pensar en cosas como fantasmas, hay opciones que les pueden ayudar a disfrutar la celebración. Una de estas opciones es ver los capítulos especiales de Paw Patrol y Pocoyó, y qué mejor que organizar una tarde de tele junto a tus hijos y estos personajes. Aquí te dejamos 4 capítulos que son buena opción para olvidar el miedo a la oscuridad y al Halloween:



Los cachorros y el fantasma pirata - Paw Patrol

Historias de Halloween - Pocoyó

El show de Halloween - Pocoyó

Misiones de Halloween con PAW Patrol - Paw Patrol

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Además de ver los capítulos de Paw Patrol y Pocoyó, también es muy recomendable validar sus emociones y exponerlo gradualmente a rutinas donde la oscuridad pueda relacionarse con cosas buenas, como una tarde de televisión o películas. Apaga las luces, prende la televisión e ilumina la casa con alguna lamparita muy tenue que le haga ver que no pasa nada.

¿A qué edad los niños suelen tener miedo a la oscuridad?

Este miedo a la oscuridad puede aparecer desde los 2 años, pero el miedo a la oscuridad, los monstruos y los fantasmas suele aparecer entre los 3 y 6 años. En esta etapa les cuesta mucho a los pequeños entender la diferencia entre realidad y ficción. Es por eso que ver capítulos especiales de Halloween de caricaturas infantiles como Paw Patrol y Pocoyó puede ser una magnífica herramienta para ayudarles a diferenciar.

¿Cómo quitarle el miedo a tu hijo a los fantasmas y monstruos de Halloween?

Es importante que, aparte de ver los episodios de Halloween de Pocoyó y Paw Patrol, valides sus emociones. Evita frases como “no pasa nada”. Una buena opción para prepararlo para pedir calaverita junto a ellos sin miedo a los disfraces es jugar con él a ponerse máscaras o accesorios para que lo relacionen con algo divertido. Sobre todo, no olvides explicar con ejemplos lo que es real y lo que no, para que así no teman a los monstruos y fantasmas.

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