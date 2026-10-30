4 capítulos de Bluey y Paw Patrol para lograr que tus hijos guarden sus dulces de la calaverita sin hacer berrinche

Después de que salgas con tus hijos a pedir calaverita en Halloween o Día de Muertos, lo más probable es que quieran revisar el botín en cuanto llegan a casa; puede que incluso quieran abrir todas de inmediato y comenzar a probar. Es importante que sepas que esto no debe estresarte y que puedes enseñarle a disfrutar de sus golosinas poco a poco sin terminar en berrinche. Lo mejor de todo es que te puedes apoyar en algunas caricaturas para evitar este tipo de temas con tus pequeños. Es por eso que hoy traemos para ti estos cuatro capítulos de Bluey y Paw Patrol que te dan la oportunidad de platicar sobre la paciencia, seguir instrucciones y colaborar:



Papi Robot de Bluey

La garra de Bluey

Los cachorros salvan el truco o travesura de Paw Patrol

Los cachorros salvan el día deportivo de Paw Patrol

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Recuerda que solo disfrutar de las caricaturas para niños no es la solución. Aprovecha las lecciones que se enseñan de forma clara y entendible para ellos para asegurarte de que en casa ellos puedan replicar lo que Bluey y los cachorros de Paw Patrol.

¿Cómo evitar una berrinches al guardar los dulces de la calaverita?

Además de ver los capítulos que te recomendamos de Paw Patrol y Bluey, una buena idea es establecer un acuerdo sencillo desde antes de salir a pedir dulces. Dile a tus hijos que lo primero que harán será revisar los dulces juntos, que tú vas a tirar los que estén abiertos o se vean "feos", pero que eso no es malo y, para terminar, decidirán de los que quedan cuáles comerán ese día y cuáles se guardarán para otra ocasión especial. Evita a toda costa convertirlo en una amenaza o castigo, ya que eso puede generar malos hábitos en tu pequeño.

¿Cuándo se sale a pedir dulces en México?

En México es tradición salir a pedir “calaverita” el 1 de noviembre, que es el día oficial del Día de Todos los Santos. Sin embargo, el Halloween es una tradición que muchos han adoptado, por lo que no es raro ver que a veces los niños recorran las calles el 31 de octubre. También muchos llegan a salir el 2 de noviembre.

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