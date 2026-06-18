El ciclo escolar está a punto de terminar, por lo que es tiempo de sacar el as bajo la manga para entretener a los niños durante uno de los periodos más largos de vacaciones. Lo mejor de estos 4 juegos de cartas es que pueden divertirse mientras aprenden con Paw Patrol, una de las series preferidas de los pequeños. Pero si su caricatura es Bluey, puedes optar por estas opciones que pueden hacer en familia.

De acuerdo con la American Academy of Pediatrics (AAP), alternar el tiempo frente a dispositivos electrónicos, como los celulares o tablets, con juegos físicos y de mesa favorece la interacción social, la comunicación y el desarrollo de habilidades cognitivas durante la niñez. Conoce estas manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer cojines de crochet para niños.

4 juegos de cartas de Paw Patrol para niños

1 UNO: Es uno de los juegos de mesa más vendidos en todo el mundo. El reto consiste en combinar colores y números hasta quedarse sin cartas. Este producto de una empresa estadounidense puede jugarlo los pequeños de 7 años; aunque con supervisión, también puede adaptarse a edades menores. Lo mejor de todo es que trabaja la memoria y el autocontrol.

4 juegos de cartas de Paw Patrol ideales para entretener a los niños en vacaciones|IA

2. Juego de memoria: Es uno de los más recomendados para estimular la concentración durante la infancia. Este tipo de actividades fortalece la memoria visual y promueve la convivencia entre padres e hijos sin recurrir a dispositivos electrónicos, como los celulares, tablets o laptops.

3. Cartas educativas: Estas cartas incluyen letras del alfabeto, números, figuras y colores que permiten crear dinámicas de asociación, clasificación y reconocimiento visual. Cabe mencionar que se pueden hacer en casa.

4. Barajas clásicas: Este producto es una buena opción para viajes o vacaciones, ya que ocupa poco espacio y puede utilizarse durante varios días con reglas diferentes, hecho que fortalece la creatividad, el razonamiento y la capacidad para resolver problemas en grupo.