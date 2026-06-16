La popularidad de Bluey no solo impulsó juguetes, ropa y mochilas infantiles. Durante los últimos años, se han lanzado juegos de mesa inspirados en los episodios de la caricatura creada por Joe Brumm. Conoce los capítulos de la serie australiana que les enseñarán a tus hijos a compartir y ser amables.

Varias marcas crearon productos basados en retos de memoria y pruebas rápidas para niños, los cuales pueden aprender en compañía de su familia. Un dato que hay que resaltar es que los productos relacionados con caricaturas preescolares aumentaron las ventas desde el 2022, según la consultora Circana. Conoce las 3 caricaturas que ayudarán a que los niños concilien el sueño y duerman mejor, según expertos.

3 juegos de mesa de Bluey que te harán pasar horas de diversión en familia|IA

Los 3 juegos de mesa de Bluey

1. Bluey Scavenger Hunt: Uno de los productos más conocidos inspirados en la serie es Bluey Scavenger Hunt. El juego propone encontrar objetos dentro del tablero mediante pistas visuales relacionadas con escenas del programa. Incluye cartas, figuras de personajes y retos simples diseñados para menores desde los 3 años.

2. Bluey Keepy Uppy: Este juego nació a partir de uno de los capítulos más populares de la caricatura australiana. La dinámica replica el reto donde los personajes intentan evitar que un globo toque el suelo. Se juega mediante cartas, fichas y desafíos rápidos para varios participantes.

3. Bluey Shadowlands: Este producto está inspirado en el episodio donde los personajes deben evitar tocar ciertas áreas del suelo. El tablero utiliza zonas seguras, cartas de movimiento y pruebas cooperativas que cambian durante cada ronda.

Cabe destacar que estos juegos de mesa se pueden adquirir en tiendas departamentales o por las plataformas digitales. Sus precios rondan entre los 300 y 500 pesos. El más barato es el Bluey Scavenger Hunt, pues se vende por menos de 300 pesos. Mientras que el más caro es el Bluey Keepy Uppy, que llega a costar hasta los casi 500 pesos.