4 juguetes de Spider-Man ideales para que los niños aprendan sobre la responsabilidad
Aprender cosas nuevas no tiene que ser aburrido para los más pequeños, menos si se trata de juguetes con personajes famosos que les enseñan de responsabilidad.
La responsabilidad es uno de los valores fundamentales para la sana convivencia y es por eso que hay que inculcársela a los niños desde que son pequeños. Lo mejor es que este proceso de aprendizaje no tiene que ser solo con métodos aburridos, sino que puede complementarse con actividades divertidas, incluyendo los juguetes de personajes famosos como Spider-Man y que son muy fáciles de conseguir.
¿Cómo enseñarle a los niños de responsabilidad? 4 juguetes de Spider-Man que son muy divertidos
Figura LEGO de Spider-Man. Los muñecos armables estilo LEGO son una excelente opción cuando se trata de juguetes que estimulen la responsabilidad en los pequeños. Todo gracias a que trae varias piezas que tienen que cuidar y esto hace que sean cautelosos con sus pertenencias. Lo único que hay que tomar en cuenta, es que se deben elegir los modelos dependiendo de la edad, ya que traen diferentes cantidades de piezas.
- Guante lanzador de telaraña. Si a tus hijos les fascina el "Hombre Araña" por los poderes que tiene y sus escenas preferidas son cuando lanza la telaraña, entonces los juguetes tipo guante proyector son la mejor opción. Además de que se divertirán durante horas, es una forma de que ejerciten el sentido de responsabilidad sobre qué lugares son aptos para usarlo y en qué momentos está permitido hacerlo.
Patines de Spider-Man. Para los niños que tienen espíritu aventurero y que son de los que prefieren pasar tiempo al aire libre, entonces los sets de patinaje son de los mejores juguetes de Spider-Man para que se entretengan y aprendan responsabilidad. Todo porque la práctica del valor irá haciéndose presente desde que quieran ir a dar una vuelta al parque y tengan que recordar llevar siempre casco y rodilleras. Además de que mientras andan "sobre ruedas" tendrán que ser cautelosos para no lastimarse ni a ellos ni a nadie.
- "¡No tires a Spidey!". Los juegos de mesa también son una excelente alternativa de diversión para los pequeños y sirven muy bien para que estimulen ciertos aprendizajes, como la importancia de la responsabilidad. Este producto consiste en ir retirando bloques con mucho cuidado para evitar que Spider-Man caiga, lo que los mantiene con el entusiasmo a tope mientras aguardan por su turno.