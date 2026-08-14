4 juguetes de Bluey y Peppa Pig que valen menos de 400 pesos y enseñan a los niños a compartir
Además de ser entretenidos y garantizar horas de diversión, los juguetes también pueden ser aliados en el aprendizaje, como los modelos de Bluey o Peppa Pig.
Entre los buenos modales que es importante inculcarle a los niños, está el hábito de ser compartidos con sus cosas, para que no lo vean como un castigo, sino como una oportunidad de ayudar en medida de sus posibilidades. Y una forma sencilla de irles enseñando cómo hacerlo en situaciones cotidianas, es con los juguetes de sus personajes favoritos, pues existen opciones inspiradas en Peppa Pig o Bluey que son perfectas para esta misión, que no cuestan más de 400 pesos y son fáciles de conseguir.
¿Cómo enseñarle a los niños a compartir? 4 juguetes de Bluey o Peppa Pig baratos que son ideales para inculcarles este hábito
Set de "Abuelitas con Bingo y Bluey". Una de las maneras divertidas para enseñarle a los niños a compartir sus juguetes sin enojarse, es con juguetes que requieran de más de un jugador para elevar la diversión. Es el caso del set de "Abuelitas con Bingo y Bluey", que está inspirado en un episodio muy tierno y que consta de un escenario con cochecitos para que las hermanas Heeler den recorridos. Cuesta 349 pesos.
- Estaciones armables de Bluey. Otro de los juguetes didácticos de Bluey que sirven muy bien para fortalecer las habilidades de los niños y hasta ayudan a que disfruten compartir con los demás, son las estaciones armables tipo Lego. Hay versiones que están basadas en diferentes situacioens de la serie y que necesitan mucha paciencia para que queden bien hechas, por lo que el trabajo en equipo es la mejor opción. El precio es de 381 pesos.
Figuras de plástico con Peppa Pig y su familia. Para que estimulen su creatividad mientras se entretienen, los muñecos de plástico con Peppa Pig son una gran alternativa para incentivar a los pequeños a que sean compartidos. Todo gracias a que los paquetes traen varias piezas, por lo que resulta mucho más divertido cuando juegan con más amiguitos. Los precios van desde los 249 pesos.
- Rompecabezas de Peppa Pig. Los juguetes que refuerzan el desarrollo infantil también son una excelente opción para darle lecciones a los niños sobre la importancia de no ser "envidiosos" con sus cosas. Por ejemplo, los rompecabezas se pueden armar entre varias personas y hasta sirven para ejercitar la paciencia en lo que esperan su turno para colocar una pieza. Además, dependiendo de las edades, se encuentran modelos desde los 199 pesos.