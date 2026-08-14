4 juguetes de Bluey y Peppa Pig que valen menos de 400 pesos y enseñan a los niños a compartir

Entre los buenos modales que es importante inculcarle a los niños, está el hábito de ser compartidos con sus cosas, para que no lo vean como un castigo, sino como una oportunidad de ayudar en medida de sus posibilidades. Y una forma sencilla de irles enseñando cómo hacerlo en situaciones cotidianas, es con los juguetes de sus personajes favoritos, pues existen opciones inspiradas en Peppa Pig o Bluey que son perfectas para esta misión, que no cuestan más de 400 pesos y son fáciles de conseguir.

¿Cómo enseñarle a los niños a compartir? 4 juguetes de Bluey o Peppa Pig baratos que son ideales para inculcarles este hábito