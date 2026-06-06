4 libros de Masha y el Oso para regalar en un cumpleaños; son bonitos y didácticos

La emoción por recibir un libro nuevo es un gusto que se puede inculcar o compartir desde edades tempranas, sobre todo cuando se trata de personajes amados por millones de niños. A continuación te compartimos algunos libros de Masha y el Oso que resultan perfectos para regalar en una fiesta de cumpleaños o en un momento especial para tus hijos o sobrinos, como su entrada a la escuela.

Los encuentras de venta en línea, para adquirir desde México. Algunos también se hallan fácilmente en tiendas físicas.

4 libros de Masha y el Oso para regalar a niños y niñas

|Crédito: Animaccord / Mega Ediciones

1. Libro Jumbo Masha y el Oso

Es un libro de actividades para niños a partir de 3 años de edad, tematizado con Masha y el Oso. En sus 224 páginas encuentras hermosas ilustraciones con gran detalle para colorear, sopas de letras, laberintos, trazo de números, encuentra las diferencias y otras actividades didácticas. Puede llevarse a todos lados u ofrecer grandes ratos de entretenimiento en casa.

2. "Las emociones de Masha y el Oso, ¿de qué humor estás hoy?

|Crédito: Larousse / Animaccord

Así como el exitosísimo programa infantil, este libro habla sobre la gestión de emociones desde edad temprana. Su intención es ayudar a los niños más pequeños a identificar sus emociones, comunicarlas y transitarlas de la mejor manera posible; todo, explicado de manera digerible y amigable, además de transmitiendo un enfoque positivo hacia la vida. Tiene 48 páginas.

3. "Mi libro de letras para escribir y borrar"

|Crédito: Larousse / Animaccord

Es una opción ideal para los pequeños que están comenzando a identificar las letras del abecedario, pues su objetivo es aprender de la "A" a la "Z" con ilustraciones de Masha y el Oso para que lo didáctico también sea muy atractivo. El libro de Larousse tiene diversas actividades para comenzar a aprender fonemas y palabras sencillas, además incluye un plumón para escribir y borrar.

4. "Masha y el Oso. Travesuras en el bosque"

|Crédito: Altea / Animaccord

Este libro de la editorial Altea contiene dos historias basadas en Masha y el Oso, replicando el tono cómico y divertido de la serie infantil. Consta de 32 páginas y es ideal tanto para los niños que ya saben leer textos pequeños como aquellos que escuchan las historias leídas por sus padres.