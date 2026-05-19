7 libros de “Bluey” bonitos, divertidos y didácticos para regalar en un cumpleaños

Los libros son uno de los mejores regalos que puedes considerar para un niño, pues no solo suelen tener diseños muy llamativos sino fomentan el amor por la lectura o estimulan el aprendizaje en diversas áreas; mucho mejor si están dedicados a un personaje amado por todos. Por eso, a continuación te compartimos algunos libros de "Bluey" que pueden ser el obsequio perfecto para tus hijos o sobrinos.

7 libros de "Bluey" ideales para regalar de cumpleaños

|Crédito: Ludo Studio / Novelty

1. "Mi primer libro de texturas - Bluey"

Comenzamos la lista con un libro que llama la atención no solo por sus ilustraciones sino también sus páginas con diferentes texturas que llaman mucho la atención a los niños. Este libro de la editorial Novelty está dedicado a los personajes de "Bluey" y sus materiales son bastante resistentes; además, está en español.

2. "Libro de Bluey con linterna"

|Crédito: Ludo Studio / PI Kids

Las páginas de este libro de PI Kids "cobran vida" con una linterna que viene incluida; esta última, además, cuenta con sonido. Tus hijos o sobrinos pueden asombrarse con un paisaje lleno de estrellas que titilan o con los detalles ocultos entre las páginas.

3. "¿Dónde está Bluey?"

Los más pequeños se pueden pasar un gran rato buscando figuras entre las hermosas ilustraciones de este libro de Penguin Random House. La edad para disfrutarlo se ubica entre los 3 y 5 años como mínimo.

4. "Cuento de Bluey. Amo a mi familia"

|Crédito: Ludo Studio / Ladybird Books

Si quieres una lectura sencilla, atractiva y fluida para niños pequeños, este libro de "Bluey" puede ser el regalo de cumpleaños perfecto. Es un cuento de 28 páginas de la editorial Ladybird Books, narrado por nuestra protagonista preferida junto a su hermanita "Bingo".

5. "¡Hora de jugar! Libro de actividades con stickers"

|Crédito: Ludo Studio / Ladybird Books

Esta es una propuesta mucho más dinámica, con diferentes actividades, juegos acertijos para cumplir; incluye más de 80 stickers de "Bluey" y su familia. Es de la editorial Ladybird Books.

6. "Libro magnético de Bluey, Letras y Colores"

|Crédito: Ludo Studio / Novelty

Un conjunto de 75 piezas magnéticas ayudan a complementar la experiencia de este libro de aprendizaje dedicado a "Bluey", hecho por la empresa Novelty. Su propósito es que los más pequeños comiencen a identificar las letras.

7. "¡Wackadoo! Palabras y sonidos"

|Crédito: Ludo Studio / PI Kids

Finalizamos la lista con un libro sonoro, que cuenta con 24 páginas y 30 botones mediante los cuales puedes escuchar a "Bluey" y su familia. Es para niños que están comenzando a formar palabras y leer oraciones sencillas. Es de la editorial PI Kids

