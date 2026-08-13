3 peluches y lámparas de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ para ayudar a tu hijo a dormir en su propia cama

Ayudar a que un niño se acostumbre a dormir solito en su habitación puede ser una tarea difícil y bastante cansada para los papás. Con frecuencia, los niños lloran y despiertan a sus padres para quedarse con ellos. Lo que los pequeños necesitan en esta etapa es mucho apoyo emocional, crear una rutina de sueño, la cual puedes acompañar con objetos que le resulten reconfortantes, como sus peluches y una lámpara de sus personajes favoritos. Una gran opción son los personajes de Masha y el Oso y Bluey, ya que estos en sus caricaturas también ayudan a los niños a enfrentar sus miedos y sentirse cómodos.

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3 juguetes increíbles que te ayudarán a que tus niños se relajen y puedan dormir solos

Estos juguetes le darán a tu hijo o hija familiaridad y seguridad mientras adquieren poco a poco la confianza de dormir solos en su propia cama.

1. Peluche de Bluey para acompañarlo durante la noche

Un peluche de Bluey o de alguno de sus personajes favoritos de la serie puede convertirse en su perfecto compañero para dormir. La idea es incorporar este peluche en su rutina: ponerse la pijama, lavarse los dientes, leer un cuento y arroparse junto a su peluche. Puedes decirle a tu hijo o hija que juntos se harán compañía y que todo estará bien, pero que siempre cuenta contigo para lo que sea. Esto le dará mucha confianza.

|Moose Toys

2. Muñeca de Masha y el Oso como objeto de transición

Una muñeca de Masha puede ayudarle a crear su propia rutina para dormir, consentirla, arroparla, dejarla sola y que poco a poco aprenda que eso es normal y que no pasa nada. Además, esta, al igual que el peluche, le puede servir de compañía para las noches.

|ヴィットハート

3. Lámpara nocturna de Bluey o Masha y el Oso

Nunca está de más una lámpara nocturna. Lo ideal es buscar una opción que genere la luz suficiente para que no se sienta solo, pero que no sea tan fuerte para permitirle tener un buen descanso.