4 sets de construcción de Paw Patrol y Rubble & Crew para pequeños ingenieros

Si tu hijo disfruta armar, construir y crear sus propias aventuras, los juguetes inspirados en Paw Patrol y Rubble & Crew son una excelente opción. Además de entretener, estos sets estimulan la imaginación, fortalecen la coordinación mano-ojo y ayudan a desarrollar habilidades de resolución de problemas a través del juego. Desde enormes grúas hasta camiones con bloques armables, hay alternativas para diferentes edades y niveles de dificultad. Lo mejor es que los niños pueden recrear las misiones de sus personajes favoritos o inventar nuevos proyectos de construcción mientras se divierten.

Sets de construcción de Paw Patrol y Rubble & Crew para niños

Cada uno de estos juguetes ofrece una experiencia distinta, ya sea construyendo edificios, utilizando herramientas de juguete o dando vida a una obra llena de imaginación.



Grúa Torre de Paw Patrol. El set más completo de Paw Patrol. Incluye una gran grúa giratoria con garra, un sistema para crear bloques con arena moldeable Kinetic Build-It, además de luces y sonidos interactivos que hacen la experiencia mucho más inmersiva.

Taller de Rubble. Perfecto para los pequeños que disfrutan experimentar. Incorpora una estación de trabajo con herramientas de juguete, moldes y arena cinética para construir, cortar y dar forma a diferentes piezas durante el juego. Set de Acción Rubble y Mix. Una excelente opción para iniciar la colección. Incluye las figuras de Rubble y Mix con sus uniformes de construcción, herramientas manuales y arena moldeable especial para crear diferentes estructuras de forma sencilla.

Camión de Construcción de Paw Patrol. Diseñado para los más pequeños, este set combina bloques fáciles de ensamblar con un vehículo de construcción de ruedas funcionales, ideal para introducir a los niños en el mundo de los juegos de construcción.

Estos sets no solo permiten recrear las aventuras de Paw Patrol y Rubble & Crew, sino que también impulsan el aprendizaje mediante el juego, favoreciendo la creatividad, la motricidad fina y el pensamiento lógico mientras los niños construyen una y otra vez.