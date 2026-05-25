5 capítulos de Bluey que ayudan a los niños a calmarse cuando sienten mucha frustración

Bluey podría ganar fácilmente el título a la mejor caricatura para niños de la actualidad y es gracias a que cada uno de sus capítulos puede ayudar a los niños a entender sus emociones y aprender a manejar momentos de enojo, ansiedad o frustración de forma sana. Si a tus hijos les cuesta lidiar con emociones y temas relacionados con la frustración y necesitas un poco de ayuda para abordar el tema, estos episodios te ayudarán con los niños que están aprendiendo a esperar, a perder y a equivocarse.

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5 capítulos de Bluey ideales para ayudar a los niños a calmarse

5. “Geco pegajoso”: cuando todo parece salir mal

Para los niños, muchas veces las cosas pequeñas se pueden terminar convirtiendo en una explosión emocional. Mientras la familia intenta salir de casa, todo empieza a salir mal y la frustración crece rápidamente. Este capítulo te puede ayudar a enseñarles un poco de paciencia, respiración y cómo detenerse antes de explotar.

4. “La Bicicleta”: aprender que equivocarse también es parte del proceso

Bluey y sus amigos intentan hacer cosas nuevas, pero al principio se desesperan muy fácil y quieren rendirse. En el episodio descubren que es importante seguir intentando aunque las cosas no salgan bien de inmediato. Este es perfecto para niños que se frustran muy rápido o sienten enojo cuando algo no les sale.

3. “Escritoras”: entender que no siempre todo saldrá como queremos

Los niños no saben que en este mundo es difícil controlar absolutamente todo lo que pasa. Bluey quiere controlar completamente el juego, pero poco a poco entiende que no siempre se puede decidir todo. La historia ayuda muchísimo a trabajar flexibilidad emocional, tolerancia y control de impulsos.

2. “Ajedrez”: manejar expectativas y presión

El capítulo habla sobre la presión, las expectativas y la frustración cuando algo no sale “perfecto”. Busca ayudar a los padres a entender que muchas veces los adultos también pueden transmitir estrés sin querer. Y eso ayuda muchísimo a los niños a entender que equivocarse no significa decepcionar a los demás.

1. “Descanso”: el episodio perfecto para enseñar a bajar revoluciones

Este capítulo les enseña a los niños que hasta los adultos se pueden sentir ansiosos, saturados y frustrados. Sin embargo, el episodio busca enseñar que nada malo va a pasar, que a veces uno solo debe respirar, detenerse y relajarse para disfrutar el momento sin presión.