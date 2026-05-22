Los 5 capítulos de Bluey que te harán llorar aunque “solo sea una caricatura”

Bluey es una caricatura infantil mundialmente reconocida por lo sensible y bella que puede llegar a ser. Aunque no lo creas, tiene capítulos tan profundos y llegadores que hasta los adultos pueden terminar llorando intensamente en cada uno de ellos. Y cómo no lograr ese efecto, si toca temas como crecer, el paso del tiempo, la familia, la nostalgia y el miedo al cambio, emociones por las que no solo a los niños les pasa; también cuestan en la vida adulta.

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5 capítulos de Bluey que te harán llorar por lo profundos y sensibles que son

Aquí tienes los 5 mejores capítulos de Bluey para llorar bonito:

5. “Campamento”: una amistad que nunca se olvida

Un capítulo verdaderamente adorable que nos recuerda a esa gran amistad que dejamos de ver. Aquí Bluey conoce a Jean-Luc durante unas vacaciones, y aunque apenas pueden comunicarse, pues este habla otro idioma, crean una amistad superespecial. El final rompió el corazón de millones de fans.

4. “Bebés”: el episodio que hizo llorar a miles de mamás

Este podría ser el episodio que más ha llegado al corazón de los adultos y, sobre todo, a las mamás. Habla de las comparaciones, las inseguridades y la presión que se puede sentir en la maternidad. Definitivamente, la frase más icónica del capítulo es cuando le dice la mamá de Coco a Chilli: “Lo estás haciendo bien”.

3. “Hora de dormir”: probablemente el episodio más hermoso de la serie

El capítulo lo tiene todo, pues visual y narrativamente es el más hermoso de todos, una verdadera obra de arte. Sigue a Bingo mientras sueña durante la noche, pero busca transmitir un mensaje profundo sobre la independencia y el amor maternal y sobre lo importante y difícil que es aprender a sentirse seguros lejos de mamá.

2. “Imitador”: la muerte y la pérdida

Un capítulo que habla sobre la muerte y la forma en la que un niño puede llegar a vivir este duelo por primera vez. Un tema difícil de explicar para los más pequeños que termina siendo reconfortante y adorable incluso para los adultos.

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1. “Letrero”: el episodio que rompió emocionalmente a todo el fandom

Se trata de un episodio especial de larga duración que se ha convertido en uno de los más importantes de la serie. Habla sobre los cambios, mudanzas, despedidas, miedo al futuro y la familia. Muchos adultos han confesado que es uno de los que más los ha hecho llorar.