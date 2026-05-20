5 capítulos de Bluey que enseñan a tus hijos a poner límites saludables

Bluey es una caricatura que hechiza con sus tiernos personajes, pero más allá de eso, se ha convertido en una serie infantil capaz de enseñar lecciones emocionales reales de una manera muy especial a los niños sin parecer aburrida. Y es que entre juegos, risas y caos familiar, en varios capítulos Bluey y Bingo, junto a su familia y amigos, ayudan a tus hijos a entender cosas muy importantes como poner límites saludables, expresar incomodidad y respetar el espacio de los demás.

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Estos son 5 capítulos de Bluey que te pueden ayudar a enseñar lo que poner límites saludables significa

Lo mejor de todo es que son capítulos que puedes ver junto a ellos y entender la forma natural con la que puedes manejar estos temas con ellos, además de pasar tiempo divertido en familia.

5. “Estilistas”: Aprende a decir “ya basta”

En este capítulo, Bandit terminará siendo el “cliente” de un juego de peluquería con sus hijas, pero todo se sale poco a poco de control. Este episodio es muy divertido, pero también ayuda a los niños a reconocer cuándo un juego deja de ser divertido para alguien.

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4. “Niños”: Aprenden a respetar el espacio de otras personas

Aquí aprenderán sobre el comportamiento en público, los límites sociales y la empatía hacia los demás de la forma más divertida. En el episodio, Bluey y Bingo juegan a ser niños traviesos mientras Bandit intenta hacer compras.

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3. “Promesas”: entender acuerdos y responsabilidad

Las promesas y, sobre todo, los acuerdos familiares son algo superimportante en la vida. Aquí Bluey y Bingo aprenderán que aprender a poner límites también puede implicar cumplir compromisos y comunicar tus expectativas claramente.

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2. “El cono”: aceptar reglas aunque no gusten

Muffin debe usar un cono protector y es algo que en definitiva odia. Este capítulo ayuda a explicar por qué algunas reglas existen y cómo se deben manejar las frustraciones. Lo importante de respetar los límites relacionados con la salud y el bienestar.

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1. “Pelota de yoga”: expresar cuando algo molesta

Probablemente, uno de los mejores capítulos para hablar sobre límites emocionales. En este seguiremos a Bingo, que siente que su papá juega demasiado brusco. El problema es que ella descubre que es muy difícil expresar cómo se siente al respecto. Este episodio les enseña que está bien pedir espacio y comunicar la incomodidad cuando algo nos afecta.