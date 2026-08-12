5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ para que los niños aprendan a solucionar conflictos

Los conflictos son inevitables en la vida cotidiana, no solo para las personas adultas, sino también para los niños, que desde corta edad tienen que enfrentarse a situaciones donde las cosas no salen como esperan. Y para que los berrinches no sean la única solución a su molestia, es indispensable enseñarles a buscar soluciones, una misión que puede ser mucho más sencilla con caricaturas como Bluey o Masha y el Oso que tienen capítulos con grandes lecciones del tema.

Los 5 mejores capítulos de Masha y el Oso y Bluey que ayudan a que los niños arreglen conflictos desde pequeños