5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ para que los niños aprendan a solucionar conflictos
Las habilidades sociales son clave en la infancia y una forma de que los pequeños aprendan a resolver problemas, es con sus series infantiles favoritas.
Los conflictos son inevitables en la vida cotidiana, no solo para las personas adultas, sino también para los niños, que desde corta edad tienen que enfrentarse a situaciones donde las cosas no salen como esperan. Y para que los berrinches no sean la única solución a su molestia, es indispensable enseñarles a buscar soluciones, una misión que puede ser mucho más sencilla con caricaturas como Bluey o Masha y el Oso que tienen capítulos con grandes lecciones del tema.
Los 5 mejores capítulos de Masha y el Oso y Bluey que ayudan a que los niños arreglen conflictos desde pequeños
- "Hotel". Aunque Bluey y Bingo son inseparables, no siempre logran estar de acuerdo en todo y hay ocasiones en que lo que empieza como un juego termina haciéndolas enojar. Por ejemplo, en el episodio "Hotel", las reglas que cada una pone no les parece, pero conforme van hablándolo, encuentran el equilibrio adecuado y comprenden que negociar es mucho más útil que pelearse.
"¡Hasta la vista, baby!". Si bien Masha y Oso disfrutan de pasar mucho tiempo juntos, hay veces en las que no pueden pasársela jugando porque tienen otras responsabilidades. Sin embargo, esto no siempre es tan sencillo de aceptar, como la historia donde la pequeña Masha se molesta porque su amigo quiere ser responsable y al final no le queda más que reconocer que está actuando mal y que la compresión es crucial para evitar problemas fuertes.
- "Charadas". Cuando la familia Heeler recibe a las primas de visita, Bluey se emociona por tener nuevas compañeras de aventuras y quiere enseñarles a jugar "charadas". Lo que no se esperaba, es que las diferencias de edades les traerían problemas. Así que para no desperdiciar el tiempo juntas, ajustan la dinámica y todas quedan felices, siendo un gran aprendizaje para los niños sobre cómo arreglar conflictos fáciles.
"El primer encuentro". De los capítulos más bonitos de Masha y el Oso o Bluey, están los que cuentan cómo se conocieron los personajes y sus inicios como compañeros de aventuras. En "El primer encuentro", Masha y Oso se dan cuenta de que son muy diferentes, pero descubren que resolver los conflictos y respetar sus espacios les será de gran utilidad para no enojarse.
- "Butterflies". Entre los conflictos comunes entre los niños, están las diferencias con sus hermanos o amiguitos, algo que Bluey y Bingo saber mejor que nadie. Y en capítulos como "Mariposas", los personajes se pelean mientras tratan de jugar, lo que las lleva a portarse de la forma incorrecta. La lección que dejan para los pequeñitos, es que podemos afectar a los demás incluso si no lo hacemos con intención y hay que aprender a escuchar para arreglar cualquier conflicto antes de que empeore.