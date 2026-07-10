En la producción de series animadas hay 2 que son del agrado tanto del público infantil como de los adultos, y esas son Bluey y La Casa de Mickey Mouse, caricaturas que forman y han formado parte de la barra de contenido de KidSiete. Es por ello que varias marcas han lanzado juguetes con los personajes principales, pero en el mercado hay 5 que ayudan a desarrollar la inteligencia de los niños, a los cuales les puedes regalar 4 figuras de Paw Patrol tras concluir el ciclo escolar.

Estos juguetes de Bluey y La Casa de Mickey Mouse tienen ciertas características que ayudan a los pequeños a tener un aprendizaje a muy temprana edad. Asimismo, las piezas contribuyen a su imaginación y a fortalecer las habilidades de manera natural. Mientras que estos 4 artículos de Paw Patrol y Héroes en Pijama ayudan a desarrollar la valentía en los niños.

Los 5 juguetes para desarrollar la inteligencia de los niños

1. Playset casa familiar de Bluey: Con este juguete se pueden recrear escenas de la serie mediante habitaciones, muebles y figuras de los personajes principales. Este tipo de juego fomenta la planificación, la imaginación y la narración de historias.

5 juguetes de ‘Bluey’ y ‘La Casa de Mickey Mouse’ que ayudan a desarrollar la inteligencia de los niños|IA

2. Puzzle de Bluey: Los rompecabezas ayudan a desarrollar la atención, coordinación ojo-mano y pensamiento lógico de los niños. Se encuentra disponible en diferentes niveles de dificultad, según la edad.

3. Funhouse talking playset de Mickey Mouse: Incorpora puertas, accesorios, sonidos y personajes que invitan a resolver pequeñas situaciones mediante el juego. Este tipo de interacción favorece la comprensión de secuencias y el desarrollo del lenguaje.

4. Juego de figuras de Mickey y sus amigos: Incluye varios personajes para crear historias y representar actividades diarias. Fortalece la memoria, el autocontrol y la flexibilidad cognitiva.

5. Bloques de construcción de Mickey Mouse: Los bloques permiten construir escenarios, clasificar piezas por forma o color y resolver retos sencillos de ensamblaje.