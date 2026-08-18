Los juguetes harán más ameno el momento del baño de los niños, ya que en los primeros años son muy renuentes a ducharse, por lo que las piezas mantendrán su atención. Una de estas piezas son las de Pocoyó y Paw Patrol, las cuales están diseñadas para utilizarse en el agua. Mientras que estos 7 objetos de Bluey y Masha el Oso les enseñarán a tener paciencia.

Estos juguetes destacan, ya que los pequeños pueden representar historias al lanzarlos al agua, hacer rescate o simplemente acompañar al menor dentro de la tina. Lo mejor de todo es que estas 2 caricaturas tienen capítulos relacionados con la higiene y actividades acuáticas. En cambio, estos 4 sets de construcción de Paw Patrol y Rubble & Crew son ideales para los pequeños ingenieros.

Los juguetes que facilitan el baño de los niños

1. Set de baño de Pocoyó: Este conjunto incluye figuras de Pocoyó, Elly y Pato que cambiaban de color al entrar en contacto con agua caliente. El producto también forma parte de una línea específica para la hora del baño y permite recrear escenas con los personajes dentro de la tina.

5 juguetes de ‘Pocoyó’ y ‘Paw Patrol’ que facilitan el momento del baño|IA

2. Muñeco de vinilo de Pocoyó. Las figuras de vinilo de la franquicia también son aptas para jugar en el agua. El muñeco mide aproximadamente 15 centímetros y puede utilizarse en la bañera o en la piscina.

3. Adventure Bay Bath Playset con vehículo de Chase. Este set lleva una pequeña versión de Adventure Bay a la bañera. Incluye una torre, un vehículo de Chase, una figura de Chickaletta, un vaso para llenar el depósito y dos ventosas para fijar el conjunto a los azulejos.

4. Títeres de PAW Patrol. El paquete de cinco figuras incluye a Rubble, Marshall, Skye, Zuma y Chase. Debido a su material de látex, se puede utilizar en el agua.

5. Esponja de baño de Chase. La esponja de baño está inspirada en Chase y puede utilizarse para limpiar el cuerpo y producir espuma con agua y jabón.