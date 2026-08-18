5 juguetes de ‘Pocoyó’ y ‘Paw Patrol’ que facilitan el momento del baño
Estas piezas acompañarán a tu hijo en la bañera y harán más divertido el momento del baño
Los juguetes harán más ameno el momento del baño de los niños, ya que en los primeros años son muy renuentes a ducharse, por lo que las piezas mantendrán su atención. Una de estas piezas son las de Pocoyó y Paw Patrol, las cuales están diseñadas para utilizarse en el agua. Mientras que estos 7 objetos de Bluey y Masha el Oso les enseñarán a tener paciencia.
Estos juguetes destacan, ya que los pequeños pueden representar historias al lanzarlos al agua, hacer rescate o simplemente acompañar al menor dentro de la tina. Lo mejor de todo es que estas 2 caricaturas tienen capítulos relacionados con la higiene y actividades acuáticas. En cambio, estos 4 sets de construcción de Paw Patrol y Rubble & Crew son ideales para los pequeños ingenieros.
Los juguetes que facilitan el baño de los niños
1. Set de baño de Pocoyó: Este conjunto incluye figuras de Pocoyó, Elly y Pato que cambiaban de color al entrar en contacto con agua caliente. El producto también forma parte de una línea específica para la hora del baño y permite recrear escenas con los personajes dentro de la tina.
2. Muñeco de vinilo de Pocoyó. Las figuras de vinilo de la franquicia también son aptas para jugar en el agua. El muñeco mide aproximadamente 15 centímetros y puede utilizarse en la bañera o en la piscina.
3. Adventure Bay Bath Playset con vehículo de Chase. Este set lleva una pequeña versión de Adventure Bay a la bañera. Incluye una torre, un vehículo de Chase, una figura de Chickaletta, un vaso para llenar el depósito y dos ventosas para fijar el conjunto a los azulejos.
4. Títeres de PAW Patrol. El paquete de cinco figuras incluye a Rubble, Marshall, Skye, Zuma y Chase. Debido a su material de látex, se puede utilizar en el agua.
5. Esponja de baño de Chase. La esponja de baño está inspirada en Chase y puede utilizarse para limpiar el cuerpo y producir espuma con agua y jabón.